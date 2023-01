Čínský Dongfeng v Česku vstává z popela! Levná SUV můžete mít prakticky hned, konečně je zajištěn i adekvátní servis

Zatím na třech místech v České republice koupíte modely od čínského giganta Dongfeng. Nabídka je skutečně obrovská.

Vstup čínské automobilky Dongfeng i na náš trh rozebíral už před dvěma lety Honza. O pár měsíců později se u nás skutečně začaly prodávat první kousky, nicméně tam, kde by to asi nikdo nečekal - v autobazaru, konkrétně v Auto ESA. A nikam to nevedlo.

Společnost Bidli, které měla v Česku za úkol rozjet dealerskou síť vozů Dongfeng, situaci nezvládla dle představ importéra, slovenské společnosti Plastonic (zajišťuje dodávky na český, slovenský a maďarský trh). Importér se proto spojil přímo s českými prodejci vozů různých značek a prodej čínských SUV se u nás znova rozbíhá. Značka Dongfeng má kompletní nabídku pro český trh, která čítá modely se spalovacími motory, elektromobily, dvojici užitkových vozů i luxusní SUV Voyah.

Aktuálně najdete prodejny a servis na třech místech v Česku. Moravskoslezský kraj má Auto Tichý na adrese Rudná 1124/32, Ostrava-Vítkovice, Jihomoravský kraj zase Canocar na adrese Olomoucká 176, Brno-Černovice, a do třetice můžete koupit a servisovat vozy Dongfeng u prodejce Araver CZ na adrese Za Olšávkou 365, Uherské Hradiště. Další prodejci přibudou, přičemž v plánu je rozjet dealerství Dongfeng v každém krajském městě České republiky.

Obecně platí, že vozy, které jsou již nyní na cestě do Evropy (importér si dělá skladové zásoby), můžete mít za zhruba dva měsíce. U nově objednaných vozů je čekací doba zhruba půl roku. Náhradní díly (brzdy, tlumiče, čelní skla a další „spotřební“ zboží) zajistí centrální sklad na Slovensku.

Na modely Fengon 5, Glory 500 a Glory 580 nyní platí sleva 25.000 Kč (do 31.1.2023) a zároveň na ně platí záruka sedm let. Nejlevnější z party je Glory 500, pětimístné SUV s cenovkou od 499.990 Kč a 1,5litrovým čtyřválcem o výkonu 78 kW. Sedmimístná verze vozu Glory 580 vyjde na 637.490 Kč s přeplňovaným motorem SFG15T o výkonu 107 kW. Oba vozy mají převodovku CVT a pohon předních kol.

SUV-kupé Fengon 5 vyjde na 684.990 Kč, s motorem SFG15TA (rovněž 1,5litrový čtyřválec) disponuje výkonem 101 kW, který jde na přední kola přes převodovku CVT. Dalším modelem je designově excentrické T5 Evo se základní cenovkou 640.487 Kč. Zde už se technika zajímavější, 1,5litrový čtyřválec produkuje 145 kW a pohání přední kola přes 7stupňovou dvouspojkovou převodovku.

V neposlední řadě je k mání pick-up Rich 6 s cenou od 774.990 Kč, který má k dispozici naftový motor 2.3 od Renaultu o výkonu 120 kW. K mání je s pohonem zadních i všech kol a manuální i automatickou převodovkou (8 stupňů). Pick-up je na rámu s listovými pružinami vzadu, nosnost korby činí 490 kg. Užitečná hmotnost vozidla se pohybuje od 815 do 915 kg, podle specifikace. Pátráte-li po původu vozu, jde vlastně o Nissan Navara vyráběný v Číně.

Od práce se přesuňme k luxusu. K mání je totiž i elektrické SUV Voyah Free za cenu od 2.399.900 Kč. Maximální výkon činí 360 kW a disponuje akumulátorem o kapacitě 106 kWh, který lze nabíjet výkonem až 120 kW. Kombinovaný dojezd činí 500 kilometrů. Vůz má solidní výbavu čítající 2zónovou automatickou klimatizaci, nastavení předních sedadel ve dvanácti směrech, 20palcová kola či adaptivní vzduchové odpružení.

Model Glory 500 je mimochodem k mání také jako elektromobil Seres 3. Stojí 972.490 Kč a disponuje kapacitou baterie 53,61 kWh, která slibuje kombinovaný dojezd 301 kilometrů. Synchronní elektromotor dodává vozu výkon 120 kW. Do prodeje se pak také chystá elektrické SUV-kupé Seres F5, které by mělo dorazit v prvním kvartálu tohoto roku.

Nakonec tu jsou dva užitkové elektromobily. Dodávka EV18 za 1.524.990 Kč je k mání ve dvou specifikacích, podle typu brzd, převodovky a maximálního výkonu motoru. Kapacita akumulátoru činí v obou případech 81,14 kWh a má stačit k dojezdu 350 kilometrů. Maximální rychlost činí 90 km/h a nosnost je v případě základní verze Hydraulic Brake 4250 kg, v případě Pneumatic Brake 6000 kg.

Menší dodávka EV200 stojí 1.304.990 Kč. Nosnost činí 3500 kg a disponuje baterií o kapacitě 66,8 kWh. Dojezd na jedno nabití se pohybuje mezi 200 až 250 kilometry. Výkon vozu činí 42 kW, krátkodobě až 70 kW. O dalších modelech na českém trhu prozatím nemáme informace, ale tak nějak tušíme, že tohle je zatím až dost.