Čínský CATL má novou baterii pro plug-in hybridy. Ty s ní ujedou více než elektroauta z Evropy

Výrobce baterií CATL představil svou novou techniku pod názvem Freevoy Super Hybrid Battery. Jde o akumulátory specificky vyvinuté pro plug-in hybridní vozidla za pomoci dosti zajímavé techniky. Má sodíkovo-lithiové složení, a využívá technologii modifikace povrchu katodového materiálu ve spojení s novým složením vysokonapěťového elektrolytu, který má vytvářet nano ochrannou vrstvu. Tím by mělo dojít k minimalizaci vedlejších reakcí v aktivní vrstvě.

Integrace vysoce aktivních částic ve vybuzeném stavu do materiálu katody by měla zvyšovat účinnost přenosu iontů lithia v materiálu. V kombinaci s vychytanou elektronikou sledující stav nabití a managementu baterie se tak údajně přesnost řízení SOC u Freevoy zvýšila o 40 procent a celková míra využití energie zvýšila o 10 procent. Dojezd tak činí 400 kilometrů dle čínské metodiky CLTC, ve velmi hrubém přepočtu to na WLTP dělá i tak velmi solidních 310 kilometrů. Zajímavé je také nabíjení, které má fungovat v rámci nejvyšší kategorie 4C.

Ta funguje následujícím způsobem: 1C znamená plné nabití baterie za 1 hodinu, 2C za půl hodiny, 3C za 20 minut a 4C za 15 minut. Opačným způsobem jde C/2 nabití za dvě hodiny, C/3 za tři a tak dále. Jde tedy o relativní hodnocení, ale nehledě na kapacitu baterie vypovídající.

Baterie Freevoy by měla fungovat v teplotách do -40 stupňů celsia a umožňovat nabíjení i v -30 stupních, její výroba a tím pádem i nasazení v produkčních vozech by měly začít již v příštím roce.