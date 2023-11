Čínské BYD se chystá postavit továrnu v Maďarsku. Už zde vznikají elektrické autobusy i baterie

Začalo to importem čínských automobilek do Evropy. Nyní bude pravděpodobně invaze pokračovat stavbou vlastních výrobních závodů kvůli snížení nákladů na logistiku. Místní výroba může být i prozřetelnou reakcí na plánovaná „znevýhodnění“, která chce na automobily z Číny uvalit Francie a Itálie s cílem ochránit evropské automobilky.

Právě nízká cena čínských vozů je jejich hlavní dominantou a klíčem k úspěchu. Například MG během krátké působnosti se dostalo mezi dvacet nejprodávanějších značek na evropském trhu a jeho potenciál stabilně roste. V srpnu se MG 4 dostalo na šesté místo v evropských registracích elektromobilů.

Plány postavit v Evropě výrobní závod zmínil čínský gigant Chery, který na trh vstoupí se značkami Omoda, Jaecoo a Exlanti. Nyní se stejným záměrem přichází BYD, ale to je prý o krok napřed. Alespoň to tvrdí německé médium The Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung a agentura Reuters, kterým informace podal zdroj blízký vedení automobilky. Podle něj vyroste nový závod značky BYD v Maďarsku, což není překvapivé, protože automobilka zde vyrábí elektrické autobusy. Skutečnost potvrzuje i setkání maďarského premiéra Viktora Orbana s ředitelem BYD Wangem Chuanfuem.

Pro evropské automobilky je to dalším varováním před tvrdším konkurenčním bojem. BYD je největším výrobcem plug-in hybridních vozů a na podzim se prodejem elektromobilů dotáhlo na vedoucí Teslu. Od převzetí prvenství ho dělilo jen necelých 3.500 vozů. Vždyť jen za říjen značka celkem prodala přes 300.000 vozů. Maďarsko je navíc rájem pro čínské investory. Výrobce CATL už zde buduje továrnu na baterie pro elektromobily.