Čínské automobilky se na mnichovský autosalon hrnou ve velkém. Zastoupení bude oproti loňsku téměř dvojnásobné

Mnichovský autosalon letos nabídne lákavou expozici. Poprvé bude hostit čínský kongres věnovaný elektromobilitě. Pro evropské automobilky to je důležité varování.

Řada lidí se rozčiluje nad nuceným rozmachem elektromobilů v Evropě, ale věřte, že to není nic ve srovnání s děním v Číně. Na tamním trhu figuruje odhadem 120 výrobců bateriových vozů vytvářejících až nezdravě konkurenční prostředí. Výrobci jsou nuceni k extrémně rychlému rozvoji a investicím. Sebedůvěra velkých koncernů roste a s tím i chuť expandovat na evropské trhy.

Řada konzervativních čtenářů vnímá příspěvky o čínských automobilech jako pojednání o obtížném hmyzu, které bychom si mohli odpustit, ale je nejvyšší čas brát situaci vážně. Zejména by měly zpozornět evropské automobilky, protože čínská invaze je pro ně zvláště velkým rizikem.

Ano, čínské značky si sice budou muset vyšlapat vlastní cestu k uznání podobně jako před dvěma desetiletími ty korejské, ale věřte, že jim to bude trvat mnohem kratší dobu. Už dnes totiž umí stavět nejen luxusní, ale i velmi malé elektromobily za málo peněz, které v Evropě prakticky nejsou. S automobily samotnými problém asi nebude. Pro Čínu však může být náročné pochopit odlišné potřeby a preference jednotlivých trhů. Evropu totiž z marketingového hlediska nelze brát jako jeden celek.

Do karet jim však hraje velice rychlý technický vývoj a stále nízké výrobní náklady umožňující na evropský trh dodávat výrazně levnější automobily. Nelze opomenout ani pružnou odezvu na případnou kritiku a schopnost v krátkém čase přijít s lepším řešením.

Stačí se podívat na bleskový nástup a sílící úspěch značky MG. Například infotainmentu MG HS byl vyčítán pomalý chod i odezva. Krátce na to přišla modernizace, kde prý byl tento neduh odstraněn. Bohužel, modernizovaná verze se k nám nedodává. Dá se sice namítnout, že evropský zákazník je konzervativní a skeptický, ale to nemusí trvat věčně, zvláště pokud bude muset vytáhnout z kapsy sedmimístnou částku za hatchback jen proto, že je místní produkce.

Pokud si stále myslíte, že je to jen rádoby chytlavé mediální strašení, podívejte se na obsazení chystaného autosalonu v Mnichově konaném od 5 do 10. září. Právě sem se výstava IAA Mobility přesunula a poprvé bude její součástí čínský veletrh World New Energy Vehicle Congress, který dosud zůstával pouze na domácím území. Jeho brány se otevřou o den později.

Není proto divu, že ve srovnání s rokem 2021 bude zastoupení čínských společností téměř dvojnásobné. Z automobilek tu budou mít stánek BYD, Dongfeng, Leapmotor, MG Motor, Seres a Xpeng. Leapmotor a Xpeng mají s Německem velké plány, jelikož usilují o svolení používat platformy pro elektromobily od Volkswagenu na čínském trhu. Vystavovat zde budou i další společnosti například výrobci baterií CATL, Farasis Energy a Horizon Robotics, která se pro změnu zaměřuje na pokrokové jízdní asistenty.