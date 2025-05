Čínská terénní bestie, božská Besky i Karlík a dopravní hřiště: Sledujte nový Svět motorů!

Pátá řada našeho televizního Světa motorů se přehoupla do druhé poloviny. Na co se můžete těšit tentokrát?

I na tento čtvrtek jsme pro vás přichystali celou řadu novinek a zajímavostí ze světa aut. Už ve 20:30 odvysílá stanice Nova Action devátý díl páté série Světa motorů a stejně jako v minulých týdnech jsme nic nepodcenili.

Hned v první reportáži se na vás těší Martin Vaculík, který vás zároveň provede celým dílem. Tentokrát se zaměřil na hodně ojetou Toyotu Corolla s tříválcovou patnáctistovkou na benzin i LPG a zhodnotí klady i zápory takového řešení. Auto dostalo opravdu zabrat – 200 000 km ujelo za pouhé dva roky.

V dalším příspěvku odlehčíme – Markéta Volfová si povídala s Veronikou Beskydiarovou alias Besky, vítězkou kuchařské soutěže MasterChef Česko. Jaká je řidička, v čem jezdí a jaké auto je její vysněné? I to se dozvíte. Pak ale znovu naskočíme do testování aut – a ne jen tak ledajakých. Michal Dokoupil si totiž vyrazil do Rakouska, kde se poprvé svezl s opravdovou šíleností – elektromobilem Dongfeng Mhero s výkonem 800 kW, točivým momentem 1400 N.m a cenou 5 milionů korun.

Řidiče v Česku letos čeká spousta změn. Mění se například pravidla pro postup při autonehodě, výše škody, po jejímž překročení je už nutné volat policii, nebo proces vydávání řidičských průkazů. Abyste se v tom dobře vyznali, vyrazil kolega David Šprincl zjišťovat podrobnosti a mluvil během toho i s ministrem dopravy Martinem Kupkou.

Na ministerstvo dopravy zamířil i Martin Karlík, ovšem z úplně jiného důvodu – připravil pro vás reportáž o dětských dopravních hřištích, která měl v dětství rád snad každý – včetně Martina Vaculíka.

Pokud devátý díl páté série nestihnete v premiéře, jistě to vyjde s reprízou, která na stanici Nova Action probíhá vždy v neděli před obědem. Všechny odvysílané díly najdete i na videoplatformě Oneplay.