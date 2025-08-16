Čínská Omoda 9 SHS má dojezd 1100 kilometrů a 537 koní. Do Česka vstoupí s cenou 1,2 milionu

Čtyři motory, výkon přes 500 koní, luxusní výbava – osloví zajímavý plug-in hybrid tuzemské zákazníky?
Čínská značka Omoda vstoupila na český trh na jaře letošního roku s modelem 5, který nabízí buď se spalovacím motorem, nebo jako elektromobil. V rámci předobjednávek bylo prvních sto kusů k dispozici za velmi zajímavou cenu 498.300 Kč, elektrický model startoval na 879.000 Kč. Nyní přichází vlajková loď značky, model Omoda 9 SHS (super hybrid system). Jde o plug-in hybridní SUV o délce 4775 mm, osazené 1,5litrovým spalovacím motorem a třemi elektromotory, systémový výkon činí 395 kW (537 k).
Baterie má kapacitu 34 kWh a poskytuje dojezd až 169 kilometrů, kombinovaný dojezd je pak přes 1100 kilometrů – nedávno jeden exemplář dokonce zvládnul 1175 kilometrů na jedno tankování. Stejnosměrné nabíjení je možné až 70 kW.
Vůz zrychlí na 100 km/h za 4,9 sekundy a stejně jako menší sourozenec Omoda 5 má bohatou základní výbavu. V té nechybí například panoramatická střecha o délce 1,3 metru, dvojice zakřivených displejů s úhlopříčkou 24,6 palce, audiosystém Sony s čtrnácti reproduktory, 540stupňové parkovací kamery, průhledový displej, vyhřívaná i chlazená sedadle vpředu a vzadu nebo bezdrátová rychlonabíječka.
Na českém trhu bude Omoda 9 v prodeji v září letošního roku u všech autorizovaných dealerů (výhradním dovozcem je společnost Grand Automotive Central Europe), základní cena byla stanovena na 1.199.000 Kč včetně DPH.
Zdroj: Omoda