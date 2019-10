Čínská Dacia Duster dorazí už příští rok. Luxus za pakatel si budete moct i jen půjčit

Lynk & Co, čínsko-švédská lifestylová značka vlastněná čínským gigantem Geely, se chystá na vpád do Evropy. Její produkty si můžete koupit, půjčit je někomu, nebo na chvíli půjčit z obchodu. Je to takové moderní pojetí vlastnictví auta. Prostě buď si ho koupíte, nebo půjčíte.

V jejím portfoliu najdete tři modely - vetší SUV 01, crossover 02 a sedan 03. Poslední ze zmiňovaných se dostal do veřejného povědomí hlavně závodní verzí TCR, která vznikla ve spolupráci se společností Cyan Racing. Stovka za 4,4 sekundy a maximální rychlost 310 km/h, na to lidé slyší.

Lynk & Co se prezentuje jako globální značka. Potenciálním zájemcům z Evropy tak jen zbývalo počkat, kdy se z domácí Číny rozšíří i dál. Britský magazín Auto Express se proto zeptal zakladatele společnosti Alaina Vissera. „V Evropě odstartujeme příští rok. Na jeho konci bychom chtěli mít obchod v Amsterdamu, které by měl následovat Berlín a Göteborg (Švédsko).“

V Evropě bude k mání zatím pouze SUV 01. Tento model je v Číně extrémně populární. Po spuštění předobjednávek v roce 2017 bylo za dvě minuty a sedmnáct sekund zaznamenáno 6000 zájemců. Velké popularitě se vůz pyšní hlavně díky své ceně. V přepočtu totiž stojí okolo půl milionu korun. Je to tedy taková čínská Dacia Duster.

S tímto tvrzením musím trochu opatrně, ale v podstatě to tak je. Základ 01 je ve Volvu XC40 a nabízí i podobně prémiovou výbavu. Volvo je ale podstatně dražší. 01 se snaží nabídnout co nejvíc, za co nejmenší peníze. Už podobnost s rumunským SUV vidíte? Pod kapotou 01 jsou logicky pohonná ústrojí z Volva, kdy vrchol zastupuje motor T4 Drive-E o výkonu 190 koní.