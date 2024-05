Číňané mají plug-in s nejdelším elektro dojezdem na světě. Verze Free 318 zvládne 318 kilometrů

Je to ještě plug-in hybrid, nebo už elektromobil s prodlužovačem dojezdu? Nová varianta slibuje zajímavou kombinaci vlastností.

Značka Voyah se profiluje jakožto luxusnější odnož mateřského Dongfengu. Oficiálně ji koupíte i u nás, a to ve formě MPV Dream nebo 4,9 metru dlouhého crossoveru Free. Ten je k dostání jako elektromobil s bateriemi o kapacitě 88 nebo 106 kWh a také jako plug-in hybrid, kombinující 110kW spalovací čtyřválec o objemu 1,5 litru s dvěma elektromotory o výkonu 160 a 200 kW.

Do nabídky nyní přibyla verze Free 318. Pohon má starost pouze jeden elektromotor s výkonem 200 kW a 410 Nm točivého momentu na zadní nápravě. NCA baterie (lithium-nikl-kobalt-hliníková) má kapacitu 43 kWh a umožňuje ujetí až 318 km na elektřinu dle čínské metodiky CLTC. Dle přibližného přepočtu na evropské WLTP by mělo jít o necelých 250 kilometrů, což je ale stále pěkné číslo. Kombinovaně i se spalovacím motorem by měl dojezd činit až 1458 km, hlásí web CarNewsChina.

Maximální rychlost činí 180 kilometrů v hodině, vůz váží 2150 kilogramů. Verze 318 také dostala několik vylepšení oproti stávajícím provedením modelu Free – například zdokonalený asistenční systém Baidu Apollo s lepším rozeznáváním překážek a lepším automatickým parkováním za horších světelných podmínek, nebo systém monitorování domácích mazlíčků na zadních sedadlech.