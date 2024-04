Chystaná Alfa Romeo Stelvio QV může mít až 1000 koní. Petrolheady ale nepotěší

Italská automobilka má v současné době v plánu představovat jeden nový model ročně až do roku 2027. Letošní novinku už známe – před pár dny představený městský crossover Junior (původně nazvaný Milano) na platformě eCMP s mild hybridním nebo elektrickým pohonem. Pro rok 2025 pak Alfa chystá zcela nové SUV Stelvio na elektřinu. Stát bude na platformě STLA Large od mateřského koncernu Stellantis s 800V architekturou, určené pro vozy segmentů D a E. A v přípravě je i rychlá verze Quadrifoglio Verde.

O té promluvil s magazínem Auto Express výkonný ředitel Jean-Philippe Imperato. V současné době je výkon chystaného Stelvia QV zhruba 700 kW (lehce přes 950 koní), ale prý je možné zajít ještě dál.

„Pokud se nám podaří dosáhnout výkonu 1000 koní (736 kW) pak to uděláme, ale nejsem si zcela jistý, že je to priorita značky nebo zákazníků,“ uvedl. U Alfy Romeo se rychlost samozřejmě bude hodit, ale klíčový má být pocit z užívání auta: „Mojí hlavní prioritou je vytvořit kompletní náhradu spalovacího pohonu. To znamená, že jedete, zastavíte, nabíjíte, dáte si kávu, vyčůráte se a nazdar. Pokud musíte čekat dvě hodiny na nabití auta, nemá to smysl. Pokud musíte jet rychlostí 130 km/h a předjíždí vás Fiat Panda nebo obytný vůz, který jede rychleji než vy, také to nedává smysl,“ vysvětluje.

V těchto ohledech by platforma STLA Large měla mít dostatečné schopnosti. Nabíjení u ní může probíhat až 270 kW, počítá se s bateriemi o kapacitách 85 až 118 kWh. V nejsilnější konfiguraci by dle informací od koncernu Stellantis mohla zvládat zrychlení na 100 km/h za zhruba dvě sekundy. Z hlediska pohonu umožňuje postavit vozy s pohonem předních, zadních nebo všech kol, a nasazení samosvorných diferenciálů i systémů pro odpojení kol od elektromotorů pro snížení mechanických ztrát pro nižší spotřebu.