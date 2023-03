Chystá se nové Porsche 911 GT2 RS. Má mít hybrid z motorsportu a výkon přes 700 koní!

Porsche se zuby nehty drží své tradice sportovních vozů a stejně tomu tak bude i do budoucna. Vrchol generace 992 se chystá až na její úplný konec.

Porsche vždy posouvalo hranice svého stěžejního modelu 911 na hranice možného. V rámci sériové produkce se pomyslným vrcholem stala varianta GT2, který vznikla v rámci homologace pro motorsport již u generace 993 v roce 1993. Od roku 2010 je pak model známý jako GT2 RS. Tato varianta je vždy nejrychlejší a nejdražší sériový model dané generace 911, ta aktuální na něj však stále ještě čeká. Nyní už ale máme první konkrétní informace.

Nové Porsche 911 GT2 RS bude představeno až v roce 2026, dávno po faceliftu aktuální generace 992, ke kterému by ostatně mělo dojít již letos. Tou největší změnou bude motor, který bude poprvé v historii hybridní a jeho implementace by měla položit základy k hybridní budoucnosti tohoto modelu. Nicméně zvěsti o plug-in hybridu jsou zcestné, zde by mělo jít o elektromotor v převodovce.

Porsche se pro novou GT2 RS inspiruje u vítězného 919 Hybrid a také u nadcházející placky pro LMDh - Porsche 963. Kolegové z magazínu Autocar se zmiňují o finálním výkonu přes sedm set koní a cenovce 250 tisíc liber, tedy 6,6 milionů korun. Bližší informace získáme až s blížícím se datem uvedení, prozatím to jsou pouze spekulace.

V galerii Porsche 911 GT2 RS Clubsport.