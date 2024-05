Chystá Aston Martin návrat Vanquishe? Pro vlajkové GT už má dvanáctiválec o výkonu 835 koní!

„All will be vanquished,“ uvádí Aston Martin v nové upoutávce, která oznamuje pokračování dvanáctiválcových modelů britské značky. Porazit či zdolat (anglicky „vanquish“) veškerou konkurenci či své vlastní předchůdce se automobilka pokusí novým twin-turbo dvanáctiválcem, jenž zapadne právě do zbrusu nového vlajkového GT.

Pravděpodobný nástupce odchozího modelu DBS tedy využije nového motoru, v základě nejspíš vycházejícího z dosavadní 5,2litrové jednotky. Aston Martin uvádí kompletní přepracování původní konstrukce se zesílením bloku, upravenými hlavami válců, novými vačkovými hřídelemi i novým designem sání či výfukových svodů. Nová budou také použitá turbodmychadla.

Automobilka odhalila, že novinka dosáhne výkonu 835 koní (614 kW) a rovného 1000 Nm točivého momentu – zásadně tedy překoná současné DBS 770 Ultimate, které v posílené formě produkuje „pouze“ 770 koní (566 kW) a 900 Nm. Motor si bude Aston Martin vyrábět sám, a to v omezené produkci výhradně pro ty nejvíce exkluzivní modely v nabídce.

Maskované prototypy nového vlajkového GT už byly zahlédnuty na silnici. Lze očekávat, že designem bude dále vycházet z jazyku představeného u nejnovějšího osmiválcového DB12. Kromě výše uvedených náznaků však značka návrat jména Vanquish zatím oficiálně nepotvrdila. Premiéru očekávané novinky plánuje ještě na letošní rok.