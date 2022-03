Chtěli byste ID. Buzz GTI, nebo jako úplné holátko? Grafik si s novinkou pohrál a stvořil i pick-up

Nezávislý grafik vystupující pod jménem X-Tomi Design přinesl zajímavé ztvárnění novinky Volkswagen ID. Buzz. I když se jedná čistě o jeho pojetí, automobilce by nedalo moc práce přetvořit nápad ve skutečnost.

Když se podíváte na facebookový profil tvůrce X-Tomi Design, najdete tam mnoho nápaditých studií reagujících na automobilové novinky. Pravda, drtivá většina z nich sériovou výrobu nikdy nespatří, ale jako ztvárnění kreativní myšlenky je to zajímavé.

Jeho posledním počinem je ID. Buzz od Volkswagenu, který se s velkou slávou a očekáváními ukázal veřejnosti začátkem měsíce. Už nyní víme, že má automobilka v plánu navázat na historicky pestrou karosářskou nabídku původní T1. Kromě osobní a užitkové verze se dočkáme i obytné Californie. Navíc, když model ID.3 dostal výkonnou verzi GTX, proč by ji také nemohl mít ID. Buzz? Chtěli byste ID. Buzz GTI?

V reálu by to takový „úlet nebyl“, i když už základní verze s elektromotorem o výkonu 150 kW a 310 Nm není žádný loudal. Maximální rychlost je sice omezena na 140 km/h, ale potenciál soustavy je mnohem větší. Navýšení výkonu pro případnou verzi GTI by neměl být problém a jak je vidět, ani karoserie nepotřebuje zásadní úpravy.

Přední nárazník dostal rozměrný otvor s tradiční mřížkou tvaru pláství a jinak decentní hrany po stranách mají masivnější černé provedení. Celkový dojem podtrhuje výrazný červený lak s ponechanou horní částí v bílé barvě a velká pětipaprsková kola.

Vtipným kontrastem k vrcholné řadě GTI je alternativa z opačného konce ceníku osazená plechovými koly a plastovými nárazníky. V souvislosti s novými karosářskými variantami přidal tvůrce ještě otevřený pick-up.