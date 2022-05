Chtěli byste čínské auto od ruského úpravce? Že ne? Tenhle silák vás možná přesvědčí!

Společnost Arctic Trucks se zaměřuje a bytelné terénní vozy a posiluje jejich jízdní potenciál. Tentokrát projekt postavili na čínském modelu, o kterém jste možná nikdy neslyšeli.

Když se Rusové pustí do úprav terénních vozů, můžete si být jisti, že zejména na našem území takové auto nebude mít problém. Arctic Trucks svou silnou pověst vybudovala na zdokonalování terénních pick-upů s žebřinovým rámem značek Toyota, Mitsubishi, Nissan, Isuzu a Ford. To nikoho nepřekvapí, protože na trhu jde o silné hráče. Tentokrát se tým ruské pobočky zřekl běžné konfekce a poprvé se pustil do projektu na čínském základu.

Mnozí o značce Great Wall slyší poprvé, stejně tak o jejím pick-upu Wingle 7, který lze s délkou 5395 mm zařadit mezi Toyotu Hilux a větší Ford Ranger. Na trhu je od roku 2018. Více povědomý je dodatečný balíček nových prvků nazvaný AT35. Obdobnou transformací v zázemí Arctic Trucks prošlo loni v létě Isuzu D-Max.

V obou případech nese karoserie výrazný oranžový odstín, na němž vynikne mohutný bodykit. Spolu s rozšířením karoserie o 230 mm narostl také rozchod 17palcových kol o 180 mm. Díky novému podvozkovému kitu a 35palcovým terénním gumám vzrostla světlá výška o 64 mm a velmi slušných 276 mm. V reálu to znamená zdolání nájezdových úhlů 36° vpředu a 29°vzadu. Schopnosti ve volné přírodě lze podpořit předním navijákem, dodatečnou izolací a automatickým vyhříváním motoru.

Pod kapotou je uložen vznětový čtyřválec 2,0 litru a výkonem 107 kW. Sílu přenáší šestistupňová manuální převodovka na všechna kola skrze redukci Borg Warner. Zadní náprava je vybavena uzávěrkou diferenciálu.

Novinku je možné objednávat na ruském trhu už teď. Úprava vozu trvá týden a dalších 20 dní se čeká na dodatečnou certifikaci.