Chrysler se pomalu vrací na nohy. Koncept Halcyon nakonec opravdu zamíří do výroby

Americký Chrysler dnes působí pod střechou koncernu Stellantis jako skomírající značka, která má v nabídce jediný model – po ukončení sedanu 300C (nyní v doprodeji) teď vyrábí pouze rodinný minivan Pacifica. Už brzy by ovšem mohl zase vyrazit kupředu s novým portfoliem vozů. Kromě chystaného SUV totiž oficiálně potvrzuje i plány sériové podoby konceptu Halcyon.

Studii uhlazeného sedanu na elektřinu Chrysler představil už loni v únoru, přičemž tehdy zmiňoval v produkci možné využití jen některých jeho představených prvků. Teď ovšem generální ředitelka značky Christine Feuell v rozhovoru se stanicí CNBC upřesnila, že celý Halcyon nyní čeká přerod do sériové podoby.

Kdy má novinka vyrazit na silnice, to Feuell neupřesnila – modelu by však mělo předcházet právě ono zmíněné nové středně velké SUV (dle plánu už letos). Koncept Halcyon se při uvedení vyznačoval proti sobě otevíracími dveřmi včetně výklopných dílu střechy pro ještě snazší nastupování, tedy prvky, které do sériové produkce pravděpodobně nezamíří.

Využití 800V platformy STLA Large od Stellantisu je nicméně velice jisté, jelikož už na tomto základu byl koncept vyvíjen. Interiér vozu by se rovněž mohl dle původní vize spolehnout v rozsáhlém měřítku na recyklované materiály, zatímco v nejnovějších trendech digitalizace kabiny se samozřejmě očekává integrace umělé inteligence.