Ve Škodě končí šéf technického vývoje Strube. Měl odpovědnost i za Enyaq iV

Ve vedení Škody letos došlo hned k několika zásadním změnám, kdy tou nejvýznamnější bylo jmenování Thomase Schäfera novým šéfem mladoboleslavské automobilky. Teď však značka oznamuje, že ke změně dojde i na funkci člena představenstva za oblast technického vývoje, kam od 1. ledna 2021 nastoupí nový šéf Dr. Johannes Neft.

Škoda chystá malý elektromobil, naznačil šéf značky. Upřesnil i příchod nové Fabie

Neft bude nástupcem současného šéfa technického vývoje Christiana Strubeho, který ukončuje svou aktivní profesní kariéru a odchází v 57 letech do předčasného důchodu. Na dosavadní pozici u škodovky byl Strube od prosince 2015 a měl zde mimo jiné hlavní odpovědnost za technickou realizaci Enyaqu iV, tedy prvního modelu značky na bázi platformy MEB, a rovněž poslední generace Octavie.

Strube jakožto absolvent studia lodní techniky zahájil svou profesní kariéru v koncernu VW nejprve u dceřiné společnosti Volkswagen Kraftwerk GmbH a poté v roce 1993 přešel do Volkswagenu AG, kde zastával různé pozice v Německu i v zahraničí. Jako vedoucí koncepčního vývoje měl od roku 2010 odpovědnost také za práci na modulární platformě MQB.

V Česku už si můžete koupit i nejlevnější Škodu Enyaq iV. Nikdo to nemusí poznat

Na pozici Strubeho nastoupí od ledna 2021 absolvent studia mechaniky materiálů, který má u koncernu VW rovněž dlouhou minulost. Dr. Johannes Neft začínal u VW v roce 1999. Kromě oblasti řízení kvality působil také na pozicích vývoje karosérií, kde byl později v roce 2016 jmenován vedoucím. Neft je rovněž členem dozorčí rady výrobních závodů Volkswagenu v Osnabrücku a Cvikově.

„Christian Strube pracoval pro Škodu Auto vždy s elánem a plným nasazením. Za to bych mu chtěl upřímně poděkovat a přeji mu do nové etapy jeho života pouze to nejlepší. Zároveň v našem týmu srdečně vítám Dr. Johannese Nefta a těším se na úspěšnou spolupráci s ním,“ uvedl ke změnám ve vedení šéf automobilky Thomas Schäfer.