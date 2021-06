Chorvatsko autem 2021: Vše, co musíte vědět, přináší nový Týden na zpátečku!

Stejně jako každý rok zamíří i letos desetitisíce občanů České republiky na dovolenou do Chorvatska. Mohou letět letadlem, vyrazit autobusem, vlakem, nám ale pořád přijde nejlepší naložit se s celou rodinkou do kombíku a vyrazit po vlastní ose. Má to řadu výhod: čas si plánujete sami, můžete kdekoliv zastavit, po cestě poznávat nová místa, a pokud se nezaseknete na ucpané dálnici D1, zabere vám cesta se vším všudy nějakých dvanáct hodin.

Už loni v létě jsme absolvovali cestu v době koronavirové pandemie. V loňském článku jsme podrobně shrnuli, co je nutné pro vstup na chorvatskou půdu splnit, jak na turisty reagují místní obyvatelé, probrali jsme i zajímavá místa, která stojí za to navštívit, a sami jsme se divili, že omezení nebylo zase tak moc.

Jenže co platilo loni, nemusí platit i letos, proto jsme se rozhodli připravit průvodce cestou do Chorvatska, tentokrát ze studia kolegů z Mall.tv. V novém díle našeho pořadu Týden na zpátečku se dozvíte vše podstatné – třeba jak je to s testy na koronavirus, jak dlouho se můžete zdržet v zemích, kterými projíždíte, nebo jak je to s cenami paliv. Ty nás budou pálit nejvíce. Benzin totiž v porovnání s loňským rokem dramaticky zdražil, proto si na cestu připravte nějakou tu tisícovku navíc.

Do jednoho krátkého videa se nevejde vše, proto si nyní můžete připomenout fakt a zajímavosti o Chorvatsku nebo důležitá telefonní čísla. Pokud se letos chystáte na dovolenou k moři, přejeme vám šťastnou cestu!

Důležitá telefonní čísla, adresa velvyslanectví ČR v Chorvatsku

Policie 92

První pomoc 94

Hasiči 93

Integrovaný záchranný systém 112

Velvyslanectví ČR v Chorvatsku: Záhřeb, Radnička cesta 47 (budova Romeo a Julie, 6. patro), telefon: + 385 1 6177 246, 6176 894, e-mail: zagreb@embassy.mzv.cz, úřední hodiny pro veřejnost: Po-Pá 9:00 až 12:00

Chorvatsko: Fakta a zajímavosti

V Chorvatsku je zakázáno převážet náhradní palivo například v kanystru

Usoudí-li policisté, že jedete ve stavu vyčerpání nebo nemoci, mohou vám zadržet řidičský průkaz až na 8 dnů

Povinná výbava: výstražné vesty pro celou posádku, náhradní žárovky, auto s přívěsem dva trojúhelníky, od věci není ani hasicí přístroj

Pokud při nehodě dojde ke škodě na vašem autě, volejte policii, abyste si od ní vyžádali potvrzení o poškození vozidla (potvrda o oštěćenju vozila). To se následně předkládá pří výjezdu z Chorvatska

Pro motorkáře platí povinnost denního svícení, pro automobilisty jen mezi posledními nedělemi v říjnu a březnu, ve Slovinsku je ovšem denní svícení povinné

Určitá omezení v rychlostních limitech a výkonu vozidla pro mladé řidiče do 24 let platí pouze pro Chorvaty, u alkoholu však pro všechny: do 24 let nulová tolerance, jinak 0,5 promile

O povinnosti usadit dítě do zádržného systému rozhoduje jen jeho výška: limitem je 150 cm

Značky s bílým i žlutým (starým) podkladem platí stejně

Stání vozidla na blikačkách je zakázáno

U některých bankovních skupin, respektive balíčků jejich služeb je výběr z bankomatů v Rakousku nebo Chorvatsku zdarma

Pitná voda teče z veřejného vodovodu v celém Chorvatsku

Ve Slovinsku platí nulová tolerance k alkoholu pro všechny, kdo mají řidičák méně než dva roky.