Dalmácie je jednoznačně největším turistickým regionem Chorvatska. Krásné pobřeží čítá vedle mnoha nádherných pláží i neuvěřitelných 926 různě velikých ostrovů

a mořských hřebenů. Většina Čechů tedy míří právě sem, ti, co nechtějí cestovat až tak na jih, končí na Istrii. Hitem je pak střední Dalmácie, jejíž srdcem je Riviéra Makarska. Zde si najde každý to své – průzračné moře, místa pro šnorchlování, výtečné restaurace, sportoviště, noční život, malebné tržnice i historické pamětihodnosti. My vám přinášíme tipy na čtyři zajímavá letoviska

Makarska

Typické středomořské městečko leží mezi poloostrovem Sv. Petar a mysem Osejava na úpatí pohoří Biokovo. Nejvýznamnější stavbou je Konkatedrála sv. Marka na hlavním náměstí, dále pak 500 let starý františkánský klášter. Za návštěvu stojí i Malakologické muzeum, kde je k vidění 3000 mušlí. Od přístavu a dále podél dlouhé městské pláže se táhne sympatická promenáda s restauracemi, bary a obchůdky

Náš tip: Za ochutnání rozhodně stojí tradiční mandlový dort Makarana.

Brela

Zdejší pláže jsou každý rok označovány za nejhezčí v Evropě. Pobřeží mořské úžiny je pokryto kamínky a z druhé strany lemováno fíky a borovicemi, které v parném létě skýtají příjemný stín. Vůbec nejznámější pláží je Punta Rata, kde je k vidění i známý šedý útes Kamen Brela. Městečko láká i na botanickou zahradu Kotišina, stejně tak řada stezek přímo vybízí k průzkumu pohoří s řadou zajímavostí, jako například ruinami Hercegovy tvrze.

Náš tip: Příznivci potápění nesmějí minout zátoku Vruja.

Baška Voda

Ve srovnání s exkluzivnější Brelou jde o lidovější letovisko, často se mu říká město zeleně, zejména pak borovic. V okolí se pěstuje vinná réva, olivovníky, fíkovníky a višně maraska. Najdeme zde oblázkové i písčité pláže s celou řadou sportovišť. Nad městem s 3000 obyvateli stojí za návštěvu opuštěné vesnice Topići a Bast, kde je k vidění původní architektura – několik domů již prošlo rekonstrukcí a nabízí ubytování s exkluzivním výhledem do širokého okolí.

Náš tip: Vydejte se lodí na nedaleký ostrov Brač nebo Hvar.

Tučepi

Proslulá kamínková pláž lemovaná mohutnými borovicemi se táhne až do sousední Podgory. Tučepi každý rok získávají vysoká hodnocení za kvalitu poskytovaných služeb. V obci s 1800 obyvateli je připraveno neskutečných 6000 lůžek. K příjemnému posezení

jsou k dispozici desítky barů a restauraci na promenádě. Trochu historie lze pak nasát v Gornjích Tučepech, kde lze ochutnat domácí kulinářské speciality a výtečná bílá vína.

Náš tip: Skloubení gotiky a renesance najdete v kostele sv. Jiří ze 14. století.

Článek vyšel ve 14. letošním vydání časopisu Auto Tip. Můžete si ho objednat na ikiosek.cz.