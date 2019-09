Chodící auto možná nebylo poslední. Hyundai hledá nové talenty pro své bizarnosti

Možná si ještě pamatujete, jak Hyundai šokoval zajímavým konceptem chodícího auta, které by našlo využití například u záchranných složek. Projekt Elevate vznikl v divizi automobilky Center for Robotic-Augmented Design in Living Experiences (zkráceně CRADLE).

Cradle přivádí k životu nadějné startupy, které sbírá různě po světě. Lákají ho hlavně inovativní technologická řešení. S příchodem Elevate tak Hyundai oznámil, že bude různě po světě otevírat pobočky této divize, aby se dalo v této záležitosti operovat úplně všude. A přesně to udělal.

Jednu pobočku tak najdete v korejském Soulu, další v Berlíně, izraelském Tel Avivu, v Silicon Valley a nyní i v čínském Pekingu. V každém z těchto stanovišť se bude intenzivně pracovat na podpoře startupů, univerzit a vládních institucí. To všechno směřuje k tomu, že Hyundai se už nechce profilovat pouze jako automobilka, ale jako něco víc.

Co to všechno znamená pro nás? Vedle toho, že Hyundai očividně chce, abychom ho začali vnímat trochu jinak, je to i dobrý signál pro české startupy. Máte dobrý nápad, který se týká inovativních technologií v oblasti automotive? Zkuste to v Berlíně, Cradle by vám mohl pomoct.

Na druhou stranu je to další kupa peněz, která možná nenajde využití. Jak totiž nejen čeští investoři říkají, peněz je dost. To dobrých nápadů, do kterých se dají vložit, je málo. Vedle toho dnes Hyundai oznámil spolupráci s irskou společností Aptiv, se kterou se chce zaměřit na autonomní jízdu 4. a 5. úrovně.

Hyundai Elevate je koncept auta, které připomíná spíš lunární vozítko. V „klidovém“ stavu není moc velké a vypadá jako futuristické miniauto. Stačí ale, aby byl horal v nesnázích, nebo abyste chtěli prozkoumat neznámé končiny a Elevate se dokáže zvednout pomocí robotických nohou, na kterých má připevněná kola.

Toto UMV (Ultimate Mobility Vehicle) by v případě sériové výroby pomáhalo jako vyprošťovací technika na horách, při povodních, nebo jako taxík pro tělesně postižené, který může invalidy bezpečně dopravit až domu, přímo ke dveřím (schody, neschody).

Hyundai doufá, že se vozítko sériové výroby jednou dočká. Od jeho premiéry na veletrhu spotřební techniky však uběhlo již několik dlouhých měsíců a zatím to vypadá, že se po něm slehle zem.