Chodci se na přechodech často dopouštějí chyby, kterou si možná ani neuvědomují. Riskují tím životy a štvou poctivé řidiče

Chodec je účastník silničního provozu stejně jako cyklista nebo řidič motorového vozidla. Po řidičích se ze všech stran vyžaduje respekt, z druhé strany se ho ale občas moc nedostává...

Řidiči motorových vozidel na silnicích nejsou sami. Aby všechno klapalo, jak má, je potřeba vzájemná úcta, respekt a občas i nějaký ten ústupek vůči ostatním. Jak by to nemělo vypadat, ukazují třeba řidiči, kteří před křižovatkou schválně zrychlí, aby se auto z vedlejší silnice nemohlo pohodlně napojit. A když se auto z vedlejší na hlavní přece jen dostane, je slyšet klakson a kolikrát i nadávky. Proč to má někdo zapotřebí, nevíme, ale zejména v Praze se s tím setkáváme dnes a denně.

Nejsou to ale jenom řidiči ostatních aut, kteří nám občas zvednou mandle. Jsou to i cyklisté a „skútrysté“, kteří se proplétají kolonami a vy na nich kolikrát vidíte, že situaci nemají úplně pod kontrolou. Přitom právě k cyklistům musejí být řidiči při předjíždění od letošního roku ohleduplnější než dříve, což chápeme, ale zároveň očekáváme, že nám sami nebudou házet klacky pod kola. A konečně chodci, nejzranitelnější účastníci silničního provozu? Ti si asi často myslí, že pro ně pravidla neplatí a s mobilem u ucha a sklopeným pohledem kráčejí rovnou do silnice. I přes červenou na semaforu…



Je pravdou, že v dnešní době, kdy lidé mnohdy žijí spíše virtuálně, není řízení ve městě snadné. „Smartphone zombies“ nekoukají vlevo ani vpravo a mylně se domnívají, že mají na přechodech pro chodce absolutní přednost. Jenže nic jako absolutní přednost neexistuje. Chodec nemá přednost před tramvají a vozidly s právem v přednosti v jízdě. Měl by si také uvědomit, že když vstoupí do vozovky pár metrů před přijíždějícím vozidlem, řidič to nemusí stihnout ubrzdit.

„Pokud je vozidlo v dohledu, nepřecházejte! Brzdná dráha vozidla je závislá na hmotnosti, rychlosti vozidla a povětrnostních podmínkách (na suchém povrchu je brzdná dráha vozidla asi 37 metrů, při dešti 50 metrů, na zasněžené vozovce je to až 110 metrů při rychlosti vozidla 50 km/h),“ uvádí na stránkách Policie ČR por.PhDr. Zdeňka Papežová. Když už na přechodu pro chodce jste, nemá smysl zbytečně plašit. Můžete zakopnout, upadnout a malér je na světě. Neměli byste se ale ani loudat. Procházkové tempo si nechejte na později, protože nikdy nevíte, kdy budou chtít křižovatkou projet třeba vozy IZS, kterým je v zájmu všech nutné nebránit v průjezdu.

V doporučeních por.PhDr. Papežové je jedno, které celá řada chodců na přechodech nerespektuje. Už na prvním stupni základní školy se učí, že by se vozovka měla přecházet nejkratší cestou, tedy kolmo k chodníku, je-li to možné. Kolmo je to prostě nejenom nejkratší, ale také nejrychlejší. Příkladů nerespektování tohoto doporučení denně vídáme na silnicích požehnaně, chodci přitom riskují zdraví a život zbytečně dlouhým setrváním v silničním provozu a nadto namíchnou i poctivé řidiče, kteří jim na přechodu dávají přednost. I přecházet přechod pro chodce se holt musí umět…

Jak bezpečně přecházet vozovku podle Policie ČR?