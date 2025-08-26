Svolávací akce se týká Chevroletů Corvette Z06 modelových roků 2023 až 2026 a také Corvette ZR1 modelových roků 2025 a 2026. Zdroj: Chevrolet

Tyto dva modely mají specifické uspořádání ventilátorů a chladičů za bočním sacím otvorem. Nad ním se nachází plnicí otvor palivové nádrže. Zdroj: Chevrolet

Pokud se okolo něj omylem nebo při snaze vmáčknout do nádrže co nejvíce benzinu dostane určitě množství paliva, toto může protéci dovnitř a je pak ventilátorem odfouknuto k motoru, tam se může kvůli teplotě vznítit. Zdroj: Chevrolet

Chevrolet bere situaci velmi vážně, dokonce pozastavil prodeje modelů Z06 a ZR1. Zdroj: Chevrolet

Chevrolet Corvette Zdroj: Chevrolet

Chevrolet Corvette Zdroj: Chevrolet

Chevrolet Corvette Zdroj: Chevrolet

Chevrolet Corvette Zdroj: Chevrolet

Chevrolet svolává Corvette do servisu. Při tankování mohou začít hořet

Richard Herbich
26. srpna 2025

Nejnovější akce se týká aut z let 2022 až 2025. Za problémem stojí zajímavé technické specifikum.

Americká značka upozorňuje na možný problém u svých placatých sporťáků s motorem uprostřed a doporučuje návštěvu servisu. Ukázalo se totiž, že při doplňování paliva může dojít k požáru. Svolávací akce se týká Chevroletů Corvette Z06 modelových roků 2023 až 2026 a také Corvette ZR1 modelových roků 2025 a 2026. Tyto dva modely mají specifické uspořádání ventilátorů a chladičů za bočním sacím otvorem. Nad ním se nachází plnicí otvor palivové nádrže.

Pokud se okolo něj omylem nebo při snaze vmáčknout do nádrže co nejvíce benzinu dostane určitě množství paliva, toto může protéci dovnitř a je pak ventilátorem odfouknuto k motoru, tam se může kvůli teplotě vznítit.

„Jedná se o výjimečný případ a zdá se, že k němu přispěly poruchy čerpacích stanic. Bezpečnost našich zákazníků je pro celý tým GM nejvyšší prioritou a pracujeme na tom, abychom tuto záležitost co nejrychleji vyřešili,“ uvedl pro magazín The Drive mluvčí General Motors. Chevrolet bere situaci velmi vážně, dokonce pozastavil prodeje modelů Z06 a ZR1.

Zdroj: General Motors, The Drive | Zdroj videa: Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet byl založen v roce 1911 v Detroitu. Od roku 1918 je součástí skupiny General Motors, kde byl v pozici konkurenta Fordu T.

V Evropě se pod značkou Chevrolet prodávají především vozy Daewoo. Značky Corvette a Cadillac jsou distribuovány odděleně.

Chevrolet Spark • Chevrolet Aveo • Chevrolet Cruze • Chevrolet Malibu • Chevrolet Trax

