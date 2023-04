Chevrolet poprvé vstoupí mezi výkonná SUV. Název nepřekvapí, ale výběr pohonu možná ano

Segmentu výkonných a luxusních se daří. Po dlouhém váhání se do něj pustí také Chevrolet. Název je sice kontroverzní, ale určitě konkurenci udělá vrásky na čele.

Ford Mustang a Chevrolet Corvette, dříve dva odvěcí rivalové, nyní prakticky úplně jiná auta. Zatímco Ford díky přítomnosti supersportovního GT si mohl uchovat tradiční koncepci, Chevrolet přesunutím motoru doprostřed výrazně změnil zaměření.

Jméno Mustang už nějaký rok vídáme na zádi elektrického SUV a nutno podotknout, že v globálu tento tah automobilce vyšel. V souvislosti s tím se už dlouhou dobu mluví o konkurentu z dílny Chevroletu, i v tomto případě dá automobilka přednost zavedenému jménu se sportovními geny místo vymýšlení nového názvu.

Ano, výkonné SUV s největší pravděpodobností bude mít nápis Corvette na zádi. Upřímně, je docela s podivem, že se Chevrolet pouští do tohoto segmentu s výraznou časovou prodlevou. Protože ať už se podíváme na Porsche Cayenne či Macan nebo Lamborghini Urus, tyto modely prodejům dominují. Vzhledem k tomu, že půjde o Chevrolet, nové SUV nabídne srovnatelný výkon při mnohem nižší ceně.

Na rozdíl od Mustangu Mach-E půjde Chevrolet minimálně v úvodní fázi cestou elektrifikovaného spalovacího motoru. Naznačuje to použití platformy Alpha, na níž stojí i Chevrolet Camaro nebo CT4-V a CT5-V od Cadillacu. Tím pádem by SUV mohlo mít zajímavě dynamické jízdní vlastnosti. Vzhledem k její modularitě se Chevroletu otevírají možnosti celé řady pohonů a dvou různě velkých modelů, podobně jako u Porsche.

Menší model by mohl mít přeplňovaný čtyřválec s výkonem 300 koní a dvakrát přeplňovaný šestiválec ve vyšší specifikaci. Šestiválec má automobilka k dispozici i s laděním na 400 koní, což by se hodilo pro větší SUV. Vrcholem standardní řady by se mohl stát vidlicový osmiválec 6,2 litru s výkonem 500 koní. Pak je tu ještě možnost výkonné verze, protože Chevrolet má ve skladu ještě přeplňovanou V8 6,2 litru naladěnou na 682 koní z Cadillacu Escalade V. Ohledně spárování netřeba pochybovat o desetistupňovém automatu stejně tak jako pohonu všech kol.