Chevrolet nově dává velkou slevu na Camaro. Musíte ale vlastnit Mustang

Chevrolet Camaro a Ford Mustang jsou odvěcí rivalové. Legendární pony cars bojují o své příznivce již od nepaměti. Co na tom, že v poslední době si je maže na chleba třetí rival, Dodge Challenger. Mustang a Camaro budou vždy ta zvučnější jména a jejich majitelé se budou tahat za triko při každém setkání na semaforech.

Camaro však v poslední době zažívá prodejní ztráty. Ve třetím kvartálu letošního roku padly prodeje o patnáct procent. Aby se Chevrolet z těchto problému vymanil, začal používat velmi zajímavou strategii. Pokud jste si totiž koupili nový Ford Mustang, dá vám na Camaro výraznou slevu.

Funguje to takto: koupíte si Ford Mustang (je jedno, jestli hotově, nebo formou splátkového kalendáře) a do třiceti dnů máte čas na to, abyste zašli do prodejny Chevrolet a dostali na nové Camaro slevu 3000 dolarů (70.000 Kč). Je to program pro ty, kteří s Mustangem nejsou spokojeni a potřebují záchrannou ruku v podobě lepšího auta. Alespoň tak si to Chevrolet představuje.

Pokud Mustang nevlastníte, dostanete slevu pouze 23.000 Kč. Slevy platí pro všechny modely - od vstupního LS po dravé ZL1. Ve světě Chevroletu to není nic nového, již v srpnu nabízel stejnou službu se slevou 2500 dolarů. Bohužel s tím, jak prodeje neustále klesají, musí trochu přitvrzovat.