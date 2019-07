Předváděcí molo na jihu Kalifornie konečně odhalilo roušku tajemství nad novým Chevroletem Corvette (C8). Trochu už jsme z toho byli nesví, protože kam jste se podívali, tam byly špionážní fotografie či alespoň nějaké střípky informací.

To, že se Corvette vzdá své přes šest dekád staré koncepce a přesune motor z pod přední kapoty doprostřed, byla taková první velká rána do srdce zarytých fanoušků. Tou další byly zprávy o hybridu a určitě by se ještě něco našlo.

Když se v Americe objeví nová „korveta“, způsobí stejné šílenství, jako u nás nová Škoda. Jiný kraj, jiný mrav. A teď si vezměte, co by to s českým čtenářem dělalo, kdyby Škodovka oznámila, že bude vyrábět třeba sportovní auto, čili úplný odklon od toho, na co jsme zvyklí. To jenom na úvod, abyste pochopili, proč je okolo tohoto vozu takový humbuk.

Je tak pochopitelné, že novinka bude jezdit tak, jako ještě žádná jiná Corvette předtím. Sedíte zcela jinde, máte jiné těžiště, více zatíženou zadní nápravu a také žádnou možnost manuální převodovky. Změna koncepce samozřejmě pozměnila zavedené křivky, které se po sedm generací nijak zvlášť neměnily.

Pořád na první pohled poznáte, o jaký vůz jde, jen působí trochu nataženým dojmem. Kabina posádky je posunutá dopředu a prostřední část je protáhlá kvůli umístění motoru. Vedle toho je tu i několik jiných prvenství, jako například animace světlometů nebo schované kliky dveří.

Interiér je taky v mnoha ohledech inovativní, leč povědomý. Nový 8palcový infotainment podporuje rozhraní Apple Carplay a Android Auto. Sekunduje mu 12palcový digitální přístrojový štít, před který se můžete posadit ve třech různých sedadlech – GT1, GT2 a Competition Sport. Materiálům vládne kov a kůže.

To hlavní se ale skrývá pod skleněným víkem za předními sedadly. Úvodní edice vozu bude mít motor 6.2 V8 s označením LT2, výkonem 342 kW (495 koní) a točivým momentem 637 N.m. Platí pro verzi se sportovním výfukem v balíčku Z51, obyčejná má o pět koní méně. Motor je, stejně jako u předchůdce, vybavený technologií vypínání válců, kdy pro úsporu paliva můžete mít z Vetty na chvíli čtyřválec.

Zrychlení na stovku s balíčkem Z51 by pak mělo proběhnout pod tři sekundy. Síla se pochopitelně posílá na zadní kola přes osmistupňovou dvouspojkovou převodovku Tremec s možností řazení pádly pod volantem. Charakter auta se pak bude měnit podle jízdních režimů, kterými jsou Weather, Tour, Sport, Track, MyMode a Z. První čtyři jsou jasné, MyMode je individuální nastavení řidiče a Z slouží jako jeho nástavba, kde se ladí motor a převodovka.

K vozu bude na přání adaptivní podvozek Magnetic Selectic Ride Control z dílny GM. Přední náprava se pak umí o čtyři centimetry zvednout, abyste mohli přejet příčný práh nebo zajet do garáže. Zajímavé pak je, že si auto pamatuje přes tisíc míst podle GPS, kde se přední náprava zvedá automaticky.

Rozvržení hmotnosti je 50:50, takže perfektní hodnota. Základní Vette bude stát na celoročních pneumatikách Michelin, verze Z51 však používá model Pilot Sport 4S pro lepší trakci. Ať už tak, nebo tak, vždy platí, že vpředu jsou devatenáctky a vzadu dvacítky. Všechny Corvetty jsou navíc vybaveny elektricky řízeným zadním diferenciálem.

Americká novinka vyjde na 60.000 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 1.360.000 Kč. Prodej bude zahájen ještě tento rok, nejdříve ale budou následovat detailnější informace.