Chevrolet Corvette jako elektrický hypersport? Nový koncept GM se nebojí radikální změny

Projekt vedený bývalým návrhářem JLR je čistě designovým cvičením. Zda nakonec inspiruje devátou generaci Corvette, na to si počkáme ještě dlouho.

Poslední, osmá generace Chevroletu Corvette přijela na trh teprve v roce 2020, takže se do důchodu v nejbližších letech určitě nechystá. To však neznamená, že by mateřský koncern General Motors nemohl volnomyšlenkářsky zkoušet, jakým směrem se může tradiční sportovní model v budoucnu ubírat. U příležitosti otevření nového designového studia ve Velké Británii tak představuje působivý koncept futuristické Corvetty.

General Motors hned z úvodu potvrzuje, že za vznikem konceptu není žádný výrobní záměr. Cílem studia bylo jednoduše „přehodnotit, co může Corvette znamenat“. Ačkoliv se populární jméno v generaci C8 již vydalo do sféry supersportů, koncept pokračuje dále a nyní představuje Corvette jako zástupce elektrických hyperaut.

Design částečně odkazuje na minulost a tradice, například zadním děleným oknem po vzoru modelu Stingray z 60. let nebo značně zjednodušeným logem Corvette. Koncept nedoplňuje studio o kdovíjaké technické detaily, na délku má vůz 4669 mm, na šířku 2178 mm a vysoký je pouhých 1033 mm. Podvozek využívá push-rod konfiguraci a pracují zde rovněž větráky pro maximální úroveň aerodynamického přítlaku (tzv. „ground-effect“).

Koncept vznikl pod vedením designéra Juliana Thomsona, který více než 20 let pracoval pro Jaguar Land Rover. Na kontě má třeba koncept Land Rover LRX (předpovídající sérový Evoque), ale podepsán je také pod designem Lotusu Elise S1. Nové designové centrum GM v britském Leamington Spa mimochodem rozšiřuje síť globálních studií amerického koncernu, dosud působících také v americkém Michiganu a Kalifornii, čínské Šanghaji a jihokorejském Inčchonu.