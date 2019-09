Chevrolet Corvette diesel existuje. Stojí pár korun a má spotřebu Kodiaqu RS

Jistý mladík z Kansasu si doma postavil prazvláštní úkaz. Do Chevroletu Corvette z roku 1980 (generace C3) totiž nainstaloval dieselový motor. Vůz se objevil jako předmět prodeje na americkém serveru Craigslist (za jeden dolar). Internetový blog Jalopnik na něj poté upozornil jeden ze čtenářů.

V útrobách amerického sporťáku se ukrývá ústrojí z vozu Chevrolet Suburban - 6,2 litrový osmiválec Detroit Diesel se čtyřstupňovou skříní 700R4. David Tracy ze serveru Jalopnik tak vzal telefon a na inzerát odpověděl, aby o autě získal více informací.

Corvette patří jistému Scottu Rayovi, 28letému farmáři z Kansasu. Když si před deseti lety tento vůz koupil, aby s ním mohl jezdit do školy, byl ještě bílý a s benzinovým osmiválcem pod kapotou. Po šesti měsících mu však začal odcházet motor. Jakožto zručný farmář a mechanik se proto rozhodl jej vyměnit.

Prozradil, že chtěl z Corvette spolehlivý a úsporný vůz, se kterým by mohl jezdit každý den. Jeho cílem bylo dostat se na spotřebu 35 mil na galon, což je ekvivalent 8,1 litrů na 100 km, nebo také apetit podobný Škodě Kodiaq RS. Koupil tedy dieselový Suburban za sedm set dolarů jako dárce a pustil se do práce.

Pak už stačilo jen osadit terénní kola a farmářův sen byl na světě. Spotřeba se ustálila přesně tam, kde chtěl a vůz využíval i přes to, že neměl stěrače a nefungovalo mu stahování okének. Vůz však nyní prodává, protože se chce pustit do dalšího projektu. - dostat diesel Cummins do svého starého Fordu F-250.