Chevrolet Corvette C1 vzbudil rozruch v centru Prahy. Tento rudý skvost řídí žena

Na první říjnovou neděli jsme se těšili asi jako děti na vánoční dárky. Na odpoledne jsme si totiž domluvili exkluzivní rande s jednou z vůbec největších amerických automobilových legend. Také jste sbírali zmenšeniny aut v měřítku 1:18 od věhlasného italského Bburaga? A také si jako my nejvíce vybavujete detailně zpracovaný červenobílý Chevrolet Corvette sezony 1957? Pak zbystřete - přesně takové auto stejného ročníku, v totožné barevné kombinaci, a nadto v neuvěřitelně zachovalém stavu za chvilku dorazí.

Vítěz bere vše

Před renesanční budovou Rudolfina na pražském Alšově nábřeží se denně vystřídají stovky turistů. Venkovní fotografická výstava k 30. výročí sametové revoluce však nedokáže kolemjdoucí upoutat tolik jako blížící se elegantně zaoblený dvoudveřový kabriolet, který zde právě hledá místo k zaparkování. Tohle auto by mohlo klidně zastavit snad i na přechodu pro chodce, a přece by mu to nikdo nikdy nevyčetl. Jeho vizáž jako by všem oznamovala, že má všechno povolené. Burácející motor bylo slyšet už z úctyhodné vzdálenosti.

Jestliže jste čekali, že z otevřeného modelu vystoupí vousáč v kožené bundě, jste na velkém omylu. Tohle auto řídí žena!

Majitelka chevroletu Hana Horálková si přitom s americkou klasikou dokonale rozumí, vždyť její corvette sbírá na veteránských soutěžích jednu cenu za druhou. Poznali jsme se koncem prázdnin na 4. České veterán rallye, kde mimochodem vyhrála titul nejlepší řidičky. A poslední úspěch to rozhodně nebyl. „Zrovna včera jsme se zúčastnili soutěže Pražská noblesa, kde jsme skončili druzí v kategorii,“ doplňuje čerstvý úspěch na dlouhém seznamu. V poválečné třídě nyní červený chevrolet porazil celkem osmnáct posádek.

Zázraky na počkání

Jak se vůbec tak atraktivní auto dostalo do Čech? „Corvette mám už skoro deset let, přivezli mi ho tehdy na objednávku přímo z USA,“ vzpomíná paní Horálková. Nad vzorným stavem vozu žasneme nejen my, ale i mnozí turisté. Místo obdivování památek v centru naší metropole tak fotí spíše nevšední americké auto. „Na to už jsem si ale zvykla,“ usmívá se hrdá majitelka. Zároveň upozorňuje, že na autě je všechno včetně příslušenství originální. Tedy i takové detaily jako koberečky. Dokonce k autu dostala i plechovku barvy navíc. Naštěstí ji ale zatím k ničemu nepotřebovala.

Zajímá nás, jak obtížně se u nás takové auto servisuje a zda vznikají komplikace se zásobováním náhradními díly. „Corvette svěřuji do rukou vyhlášeného opravce Jiřího Pešána, který dělá dokonce i pro Škodovku,“ dozvídáme se. „Výměnné součástky se shánějí bez problémů. Objednat se dá stále ještě všechno, ale ceny samozřejmě odpovídají exkluzivitě. A co na skladě není, to stále umějí šikovní řemeslníci vyrobit,“ uklidňuje majitelka případné zájemce o podobný model.

Jenže produkce nových náhradních dílů není jen tak. Aby se výrobci vyplatila a zákazník byl ochoten akceptovat cenu, čeká se na více zájemců. Až když se seznam trochu zaplní, teprve poté se přistoupí k malosériové produkci. „Podle tohoto principu jsem nyní čekatelkou na jeden z palubních ukazatelů,“ dodává paní Horálková a upozorňuje tím na jedinou pihu na svém nádherném autě, které dnes vzbuzuje největší pozdvižení v celém centrum Prahy.

Americká akrobacie

Svůj vůz paní Horálková dokonale zná, o čemž se vzápětí na vlastní oči přesvědčujeme. Přestože mechanika corvette je možná až příliš bytelná a každá součástka váží několikanásobek dnešní hmotnosti, drobná majitelka hravě zvedá hmotnou kapotu, poté s akrobatickou obratností stahuje střechu a nakonec nám umožňuje nahlédnout také do zavazadlového prostoru, pod nímž se ukrývá dnes už velmi vzácné rezervní kolo.

Tvary vozu jsou i v současnosti úchvatné, klasická kombinace barokních oblin a doplňujících křivek se nikdy neokouká. Některé detaily jsou prostě nezapomenutelné a okamžitě podle nich corvette identifikujete: například vertikální chromová mřížka chladiče, typické matice kol nebo zadní svítilny citlivě zapuštěné do obrysu blatníků. Působivý interiér přetéká půlkruhovými motivy, které se opakují seshora i zespod palubní desky. Obdivujeme kožený potah sedadel rudé barvy, která vnitřku dominuje. Stejně jako v exteriéru zde nechybí horizontální bílý pás, který prostor výrazně oživuje.

Za volantem jako doma

Nejvíce jsme však zvědavi, jak nejklasičtější forma corvette jezdí. Motor už jsme měli možnost slyšet cestou k Rudolfinu, ale vidět tohle auto v akci je něco úplně jiného. Takto výjimečný model působí v pražských ulicích na lidi jako magnet, otáčejí se po něm úplně všichni! „Small block“ zdvihového objemu 4,6 litru si pobrukuje souvislou temnou melodii, rytmus se nemění ani po prudším sešlápnutí plynového pedálu.

Řazení čtyřstupňové převodovky sice vyžaduje nácvik a více síly, než je dnes zvykem, ale paní Horálková nám opět potvrzuje, že její medaile z vyhlášených soutěží jsou ve správných rukou. Smekáme před ní, zkrotit na jakémkoli povrchu sebevědomé osmiválcové monstrum o výkonu 273 koní bez podpory jakýchkoliv asistenčních systémů vyžaduje opravdu vypilovanou řidičskou zručnost! Tohle auto je na pokoukání určeno pro každého, ale za volantem ho zkrátka ocení jen skutečný znalec. A navíc musí být také správný fajnšmekr.

Chevrolet Corvette C1: Základní technická data Motor V8 DOHC Zdvihový objem [cm3] 4638 Největší výkon [kW/min] 201/6000 Točivý moment [N.m/min] 393/6200 Převodovka 4M Pohon zadní Vnější rozměry [mm] 4510 x 1855 x 1308 Rozvor [mm] 2590

Corvette osmi příchutí

Slavná americká legenda žije dodnes! A loni pod označením modelového ročníku 2020 automobilka představila zbrusu nový model. Připomeňme si tedy veškeré předchůdce chlubící se ikonickou plaketou Corvette.

Corvette C1 (1962)

První čistě sportovní americký model vyvíjel Chevrolet od roku 1951, Sériová verze získala jméno podle někdejší válečné lodi. První verze poháněl šestiválec 3,9 l s třemi karburátory a výkonem 110 kW. Mnohem větší popularity se však dočkala osmiválcová verze od roku 1956, kterou představujeme samostatně.

Corvette C2 (1963)

Nástupce vsadil na hranaté tvary karoserie, automobil byl odvozen od sportovního modelu Sting Ray Special a konceptu XP-720. Motor dosahoval až sedmilitrového objemu a rychlosti 245 km/h. Novinkou baly vedle kabrioletu také samostatná varianta kupé.

Corvette C3 (1968)

Třetí vydání legendy přispělo už po roce produkce k dosažení 250 000 celkově vyrobených kusů, v roce 1977 půl milionu. Historicky největší motor se pyšnil objemem 7,4 l, poprvé se objevila specifikace ZR-1 s originálním sportovním paketem. V nabídce zbylo pouze kupé.

Corvette C4 (1984)

Na scénu se vrátil také kabriolet, aerodynamická karoserie modelu se chlubila součinitelem čelního odporu vzduchu cx = 0,34. Chevrolet Corvete vůbec poprvé získal tři různá nastavení podvozku: Touring, Sport a Competition. V roce 1992 oslavil milion celkově vyrobených kusů všech generací.

Corvette C5 (1997)

Pátá generace corvette poskytla mnohem více elektronických zařízení, novinkou se stal například průhledový displej nebo bezklíčové ovládání vozu. Nejvýkonnější model ZR06 získal osmiválec o výkonu až 293 kW. V závěru kariéry se vůz chlubil karbonovou přední kapotou.

Corvette C6 (2004)

Nastoupila éra přeplňování, díky němuž se osmiválec o objemu 6,2 vzmohl až na rekordních 478 kilowattů. Poprvé od ukončení výroby první generace roku 1962 se na scénu vrátily pevné čelní světlomety místo složitějších výklopných. Zlepšila se bezpečnost, a to především díky standardním bočním airbagům.

Corvette C7 (2013)

Poslední model klasickým uložením motoru pod přední kapotou, vrcholné provedení Z06 přineslo kompresorem přeplňovaný vidlicový osmiválec 6,2 l o výkonu 478 kW. Vedle osmistupňového automatu byla k dispozici také sedmistupňová manuální převodovka.

Corvette C8 (2019)

Od modelového roku 2020 dochází u Chevroletu Corvette ke koncepční revoluci! Poprvé v historii se totiž motor přestěhoval doprostřed vozidla, a to opět V8 o objemu 6,2 l, spojený výhradně s dvouspojkovou osmistupňovou samočinnou převodovkou. Výrazně se změnil rovněž vnější design vozu, připomínající spíše supersportovní modely.

Článek vyšel v časopisu Auto Tip Klassik. Aktuální vydání si můžete objednat na ikiosek.cz.