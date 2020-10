Chcete starou formuli ve zbrusu novém stavu? Britský Vanwall jich postaví hned šest

V Británii se opět schyluje k návratu do minulosti, tentokrát však nejde o znovuzrození některé z legend dodnes známých značek jako Aston Martin či Jaguar. Zpátky na povrch se totiž dere Vanwall, původně britská stáj Formule 1 z 50. let minulého století. Vanwall byl prvním britským týmem, který vyhrál Velkou cenu na své domácí půdě a také prvním, který získal titul konstruktérů.

Prvním projektem znovuzrozené společnosti bude vytvoření šesti monopostů Vanwall, které budou v identické specifikaci pokračovat v sérii starých závodních vozů z roku 1958. Jednoduše řečeno, zájemci budou moci vlastnit zbrusu novou formuli Vanwall v podobě, v jaké se tehdy stavěly.

Na stavbě se bude podílet renomovaná firma Hall & Hall, která už má s renovacemi a přípravou starých závodních aut dlouholeté zkušenosti, včetně znalostí ohledně původních závoďáků britské stáje. Formule se tak navrátí do produkce 62 let poté, co Sir Stirling Moss dojel britské stáji ke konstruktérskému titulu ve Velké ceně Maroka.

Pro dva exempláře má Vanwall již zájemce, přičemž šestý kus využije v historických závodech samotná značka. Projekt je zatím v plenkách a očekává se, že na první ručně vyrobený kus nového monopostu bude zákazník čekat minimálně rok. S použitím originálních plánů bude vytvořen i původní 2,5litrový čtyřválec o síle kolem 274 koní. Cena je samozřejmě astronomická – 1,65 milionu liber bez daně (asi 50 milionů korun).

Staronová formule ale není jediným plánem Vanwallu. Vedení totiž přemýšlí nad tvorbou moderního silničního modelu, který by měl reflektovat dědictví a inovace britské stáje v dnešní době. Nejprve chce ale značka provést studii, jakým směrem by se současný Vanwall mohl ubírat.