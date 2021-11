Chcete skoro nový Fiat Punto? Jeden krásný je teď na prodej. A není sám!

Malý italský hatchback Fiat Punto se objevil v roce 1993 jako náhrada za ikonické hranaté Uno. Vůz prošel několika proměnami a vyráběl se vlastně donedávna. Začal jako roztomilý kulatý hatchback, který dnes začíná být ceněný ve verzi Cabrio a pokračoval nepříliš líbivou hranatou druhou generací, ve které vyčnívá ostrá verze HGT.

V roce 2005 přišla třetí generace s označením Grande Punto a technicky z ní vycházel i sedan Linea. Druhou generaci o tři roky později následovala modernizovaná verze Punto Evo. Obě tyto varianty vznikly i ve verzích od Abarthu. Tomu už ale do dnešního dne zůstala jen městská pětistovka, protože Punto skončilo v roce 2018.

Fiat Punto se dočká nástupce. Využije základ Peugeotu 208 a Opelu Corsa

Bude z první generace Punta jednou ceněný veterán? Těžko říct, u málo vídaných verzí se nějaký růst dá předpokládat, ale situace je aktuálně taková, že funkční kousek s STK koupíte klidně i za deset až patnáct tisíc korun. Hodnota zřejmě poroste první generaci s otevřenou karoserií a poté variantě GT.

Teď nás ale trochu zarazila nabídka v inzerci. Fiat Punto z roku 1999, který není kabriolet ani neskrývá pod kapotou motorizaci GT. Je to obyčejné červené Punto, ale za 57.000 Kč. Zas tak obyčejné ale není, má najeto totiž teprve jen 24.340 kilometrů a je v nádherném původním stavu. Až na lehce natrhlou sedačku řidiče vypadá opravdu jako nové a má krásný původní lak bez viditelných vad.

TEST Fiat Tipo Cross 1.6 MultiJet: Někde s proudem, jinde proti němu. Stačí to?

Pro milovníky italských aut to tak může být ideální přírůstek do sbírky. U prodejce tohoto vozu se ale nadšenec asi na chvilku pozastaví. Na prodej má totiž hned několik automobilů s extrémně nízkým nájezdem a mnoho z nich je z italské produkce. Všechny mají svou cenu. Je ale odpovídající? Na to si každý musí odpovědět sám.