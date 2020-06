Chcete pracovat pro Teslu? Nakreslete radikální auto pro Čínu a držte si palce

U automobilky Tesla je doba od první myšlenky po uvedení modelu na trh vždy poměrně dlouhá. V současnosti najdete v nabídce značky čtyři modely (S,3,X,Y) a další tři (Cybertruck, Semi, Roadster) jsou na cestě. Značka se však pomalu uchyluje k myšlence dalšího vozu, jehož příchod naznačil Elon Musk již téměř před půl rokem.

Tím má být auto, které bude navrhnuté pro čínský trh. Nyní se tento projekt hlásí ke slovu a vyhledává nové talenty. Původním záměrem Elona Muska bylo vytvořit v Číně zcela nové designérské centrum, které by navrhovalo specifické vozy pro tamní trh. Expanze automobilů mimo Čínu však nebyla vyloučena.

Poslední zpráva je volání do světa po talentovaných designérech, kteří by měli chuť se na tomto projektu podílet. Zájemci mají připravit projekt čínského SUV a poté ho vzít na pracovní pohovor. Není specifikováno, z jaké země mají tvůrci pocházet. Nabidka se však objevila na twitterovém účtu nadšence do elektromobilů @Ray4Tesla v angličtině.

Co přesně od vozu očekávat, se teď tedy nedá určit. Elon Musk ovšem dříve avizoval, že tento vůz by měl, podobně jako model Cybertruck, přinést něco radikálního a neočekávaného. Kdy bude vůz na trhu není jasné. Nejdříve se totiž musí najít ten správný designér.

V galerii najdete Teslu Model S v přestavbě od společnosti RemetzCar.