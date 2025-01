Chcete Porsche s motorem Boeing z vrtulníku? Jediný kus na světě je k mání, zní neuvěřitelně

Není to poprvé, co se toto konkrétní Porsche 928 objevilo v inzerci – podle najetých 225.695 kilometrů jej předchozí majitelé skutečně používali. Párkrát změnilo barvu i vlastníka, ale to, čím je již mnoho let unikátní, zůstává.

Pod kapotou má totiž místo typického osmiválce turbohřídelový motor Boeing z řady T50. Z hlediska typu (ne konkrétního exempláře) jde o první jednotku této konfigurace, která kdy poháněla helikoptéru, přesněji experimentální typ Kaman K-225 v roce 1951. Ve své době šlo o relativní novinku, první turbohřídelový motor postavila francouzská společnost Turbomeca v roce 1948.

Nejširší využití našla řada T50 u protiponorkových helikoptérových dronů Gyrodyne QH-50 DASH, které byly nasazovány na plavidla, která kvůli menším rozměrům nemohla nést klasické vrtulníky. V letech 1962 až 1969 jich vzniklo 755. Motory se objevily také v první sérii bezvěžového švédského tanku Stridsvagn 103.

Ale zpátky k autům. Unikátní Porsche 928 s oranžovým lakem je k dostání u amerického prodejce Duncan Imports & Classics. Ten k němu poskytuje jen velmi omezené množství informací, ale na první pohled působí vůz pěkně. Zvenčí zaujme dvojicí výfuků přímo v kapotě, pod níž je turbohřídelový motor.

Uvnitř pak můžete vidět přídavný otáčkoměr a vtipnou nálepku, upozorňující na nutnost používat bezolovnatý benzin. Samozřejmě je zapotřebí tankovat letecké palivo. Řazení má na starost automat, výkon není známý, ale zřejmě nejsilnější varianta T50-BO-10 měla 246 kW. Vůz je nabízen za 29.747 dolarů, což je asi 725 tisíc korun. Schválně si ho poslechněte na videu: