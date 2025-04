Chcete písty z motoru Sennovy formule 1? Honda spouští byznys se sběratelskými předměty

Stará, využitá závodní technika často automobilkám leží v tajných skladech a bez ohledu na historický význam či spjaté úspěchy zůstává veřejnosti už navždy skryta. To chce nyní Honda, přesněji její motorsport divize HRC (Honda Racing Corporation), alespoň částečně změnit a zároveň přitom vydělat i nějaký ten jen. Japonská značka proto rozjíždí novou inciativu, která nabídne zajímavé předměty ze své historie sběratelům.

Nový byznys rozjede Honda už letos v srpnu během automobilového týdne v kalifornském Monterey. V tamní aukci totiž nabídne především díly motoru RA100E V-10 z monopostu F1 McLaren MP4/5B, se kterým v sezóně 1990 závodili Ayrton Senna a Gerhard Berger. Z šampionátu si tehdy Senna odnesl svůj druhý mistrovský titul, zatímco partnerství McLaren-Honda získalo v pořadí třetí pohár konstruktérů.

Díly zmíněného motoru jako písty či vačkové hřídele nenabídne Honda jen tak „na volno“. Každý kousek se dočká vlastní vitríny s podstavcem, speciální plaketou, uvedenými parametry a samozřejmě certifikátem pravosti. Na rozebrání motoru se mimochodem podíleli lidé, kteří jej tehdy dávali dohromady. Celý proces se tak nesl v duchu tradiční japonské preciznosti.

„Naším cílem je vytvořit hodnotný byznys, který fanouškům F1, MotoGP a dalších závodních sérií umožní sdílet historické závodní výzvy Hondy sahající až do 50. let minulého století. Zapojení našich fanoušků do vlastnictví části závodní historie Hondy není zamýšleno jako jednorázový počin, ale spíše kontinuálním podnikem, který budeme udržovat a dále rozvíjet,“ uvedl ředitel HRC Koji Watanabe.