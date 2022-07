Čezeta končí v konkurzu s milionovými dluhy. Spekuluje se o postranních úmyslech jednatele

Reinkarnace české Čezety v podobě elektrického skútru se nezdařila. S milionovými dluhy končí v konkurzu.

Pokus o navrácení slávy české Čezety skončil milionovými dluhy. Čezeta motors s.r.o., jejímž jednatelem je Neil Eamonn Smith, byla zapsána do rejstříku koncem roku 2012. V roce 2018 vybrala pro projekt společnost Crowdberry částku 20 mil. Kč. Díky tomu se rozběhla výroba prvního elektrického skútru typu 506, který designově navazoval na slavné „prase“. Následující dva roky montoval elektrické skútry v areálu Wikov desetičlenný tým. Smělé plány hovořily rozšíření na 50 zaměstnanců, kteří by ročně zkompletovali 2000 motocyklů.

Místo toho vzniklo během dvou let pouhých 60 exemplářů prodaných na deseti evropských trzích. Značka tím upadla do platební neschopnosti. Podle insolvenčního rejstříku měla Čezeta v loni únoru hodnotu majetku 5.265.000 Kč, ale pohledávky činily přes 13 mil. Kč. V té době podal Smith insolvenční návrh s tím, že nepodařilo společnost prodat a současní majitelé nejsou ochotni ji nadále financovat. Tomu se nelze divit, když bilance let 2018 a 2019 vykázala propad o 21 mil. Kč.

S rozhodnutím ale nesouhlasil druhý jednatel Daniel Gašpar spolu se dvěma věřiteli. Podle nich insolvenční řízení nebylo nutné, protože zajistili od investora částku 6,5 mil. Kč. K potřebné dohodě obou jednatelů však nedošlo. Možná na tom Smith ani neměl zájem, jelikož se spekuluje s údajným převedením práva duševního vlastnictví na jeho společnost Rocketman. Gašpar jej v souvislosti s tím nepřímo podezřívá z vyvádění majetku. Čezeta motors s.r.o., je tak od čtvrtka dne v konkurzu.

