ČEZ dále elektrifikuje vozový park. Jeho nové služebáky mají španělský švih a 231 koní

Kdo jiný než energetici by měl jezdit v elektromobilech? Společnost právě převzala 34 vozů Cupra Born.

Skupina ČEZ v rámci svého ESG závazku směřuje k roku 2030, v němž by měla být většina jejích služebních vozů na elektrický pohon. Do konce letošního roku mají energetici jezdit ve 150 elektroautech, do vozového parku jim nyní přibylo 34 kousků značky Cupra. Elektromobily Born převzal manažer útvaru dopravní služby ČEZ Jakub Bosák v plzeňském dealerství Autocentrum Šmucler od ředitele divizí Seat a Cupra společnosti Porsche Aleše Nováka a Miroslava Bláhy, jednatele autorizovaného prodejce Autocentrum Šmucler. Vozy mají baterii o kapacitě 77 kWh, dojezd až 548 km a výkon 170 kW (231 k).

„Letos se nám podařilo navýšit podíl alternativních paliv v naší flotile o desítky vozů, do konce roku budou naši zaměstnanci jezdit v téměř 150 elektromobilech. Daří se nám to i díky takzvanému dynamickému nákupnímu systému, který pomohl výrazně zefektivnit a zrychlit soutěžení dodavatelů nových aut. V příštích letech chceme počet elektromobilů navyšovat o další stovky ročně. Více než 30vozů Cupra Born, které dnes přebíráme, bude k dispozici zaměstnancům ČEZ v interních autopůjčovnách po celé České republice pro jejich cesty za služebními povinnostmi,“ říká manažer útvaru dopravní služby ČEZ Jakub Bosák.

„Jsme rádi, že je o značku Cupra na českém trhu velký zájem. Jen v letošním roce jsme dodali zákazníkům v ČR téměř 80 těchto výkonných a uživatelsky přívětivých elektromobilů. Ukazuje se, že elektrická auta postupně pronikají do fleetů různých typů firem. Tato velká předávka je symbolickým potvrzením tohoto trendu a my věříme, že zaměstnanci ČEZ ocení jízdní vlastnosti, spolehlivý provoz i komfortní dojezd na jedno nabití,“ uvedl Aleš Novák, ředitel divize CUPRA společnosti Porsche Česká republika.