Cestování mezi okresy přehledně. Kdy a kam můžete a co hrozí při porušení?

Život v České republice se od dnešního dne po dobu třech týdnů razantně změní, a to i pro řidiče. Jako reakce na výrazně se zhoršující situaci okolo koronaviru přešla vláda k přísnějším opatřením. Některé maloobchody a služby jsou od dnešního dne uzavřeny a zakázáno je cestování mezi okresy. Co to znamená pro motoristu?

Pohyb mezi okresy je zakázán jen s několika málo výjimkami, jako jsou cesta do práce, na úřad, k lékaři, účast na pohřbu či za účelem péče o osobu blízkou. V takových případech je ale nutné vyplnit prohlášení. Zakázány jsou výlety v rámci okresu. Bydliště lze opustit za účelem vycházky či sportu pouze od 5:00 do 21:00, a to jedině na území obce.

Při cestování mezi okresy za účelem práce je nutné mít potvrzení od zaměstnavatele, jehož vzor lze najít na stránkách Ministerstva vnitra. Pokud máte chatu, kterou střídáte s hlavním bydlištěm, je nutné si pro pobyt na následující tři týdny vybrat jen jedno místo. Páry, které spolu nebydlí, se nemohou navštěvovat. Mohly se ale sestěhovat na jedno místo.

Mimo okres nemůžete jet ani nakoupit, i když se v tomto případě udělilo již několik výjimek. Na cestování s dětmi ve střídavé péči je výjimka udělena také. Autoservisy fungovat sice mohou, ale vyřizování musí probíhat ve venkovních prostorách.

Náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek informoval, že nová nařízení bude hlídat 30.000 lidí, z toho téměř 4000 vojáků. Policisté a vojáci v Praze již například obsadili hlavní tahy vedoucí do Středočeského kraje. Na méně frekventovaných místech se pak pohybují policejní hlídky. Podobně to vypadá i v ostatních okresech.

Hlídky jsou namátkové a podle náměstka Vondráška budou policisté do poloviny tohoto týdne benevolentnější. Doklady pro prokázání výjimek prý navíc budou vozit také ve svých autech. Od poloviny týdne však už bude policie přísnější. Za nedodržování nařízení hrozí pokuta až 20.000 Kč.