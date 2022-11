Český závodník prohnal okruhem v Mostě všechny ostré Hyundaie. Nejrychlejší vás asi nepřekvapí

Připomeňte si stopu, nebo se konečně rozhoupejte, které to eNko si teda koupíte.

Automobilka Hyundai, konkrétně oddělení sportovní vozů divize N, kde jsou aktuálně tři modely, je od letošního roku partnerem jednoho z nejznámějších českých okruhů Autodrom Most na severozápadě Čech. Svazek je těžké přehlédnout, na okruhu visí všude možně poutače a postupně se tak převlékl do světle modrých barev.

České zastoupení se o svou komunitu obecně velmi dobře stará, dokonce už proběhl i první oficiální sraz majitelů vozů Hyundai N a často je zde k vidění také tým Janík Motorsport, který s vozy Hyundai aktivně závodí. Vyloženě se tak nabízelo ještě prohloubit partnerské vztahy a přinést divákům ostře zajetá kola ve všech modelech, za jejichž volant usedl šéf týmu Václav Janík.

Když dáte Most pod dvě minuty, můžete se pochválit, 4,2 kilometru dlouhý okruh je náročný na brzdy a projet ho opravdu rychle už vyžaduje velkou porci zručnosti. A za kolik to jednotlivé modely daly? Jednoznačně nejrychlejší byl ostrý hatchback i30 N se dvouspojkovou převodovkou DCT, které stačil čas 1:56,8. Verze s manuální převodovkou pak byla přirozeně pomalejší s časem 1:59.4, dalším hendikepem byly i horší pneumatiky.

„i30 N ve spojení s automatickou převodovkou DCT je jednoznačně nejrychlejší auto z rodiny N. V režimu N je velice pevné a přesné, drží se asfaltu co gumy dovolí a samosvorný diferenciál umožňuje udržet vysokou rychlost v zatáčkách. Osmistupňová převodovka řadí bleskově a díky kratšímu zpřevodování ve srovnání se šestistupňovým manuálem je výkon na výjezdech ze zatáček dostupnější. Mít nějaké špičkové pneumatiky, nebo rovnou semislicky, určitě bychom šli alespoň o další dvě sekundy dolů,“ dodává Václav Janík.

Nejmenší auto z rodiny N, model i20, překonal okruh za velmi hezkých 2:02,6. Nejpomalejší, ale rozhodně ne pomalý čas, předvedlo SUV Kona, které to dalo za 2:03,2. „Kona N má stejný pohon jako i30 N a na SUV je to opravdu ostré, přímočaré auto. Větší výška a pneumatiky s vyšším profilem se ale na okruhu nedají okecat. Kdyby nepršelo, byl by čas zřejmě hodně podobný jako v i20 N, na dostřel k i30 N bychom se nicméně ani tak nedostali,“ uvedl Václav Janík.