Český tuning se nebál ničeho aneb Tohle bylo dřív normální. Vzpomeňte s námi na křídla a mračítka

Tuningová scéna v Česku se na začátku druhého tisíciletí pořádně rozjela a o mimořádně vytuněné kousky nebyla nouze na každém druhém parkovišti. Většinou to byly vozy s pohony předních kol a neupravenými motory, které ale vypadaly, že si to mohou klidně rozdat se závodním autem někde na trati. Některé kousky naopak ukrývaly pod kapotami obří turbodmychadla, aby se pak s ostatními měřily různě na letištích.

Díky popularitě tuningu vzniklo mnoho firem pro uspokojení potřeb mladých i starých ladičů svých aut. Ta Škoda Felicia na dvoře přece nemohla jen tak stát, že jo. Mnoho takových firem bylo i v Česku, na jednu z nich se dnes podíváme. Společnost Autostyl Janko z Vrchlabí je takovou kvintesencí úprav aut po roce 2000. Jedná se především o optický tuning, ale krásně odráží tehdejší dobu.

Některé kousky uměly být i decentní. Třeba takový program doplňků pro tehdejší Škodu Superb je vyloženě přízemní. Řeč je třeba o plastovém rámečku zadních svítilen, který se na svítilnu lepil oboustrannou lepící páskou. Spodní rámeček chladiče pak bylo možné objednat s chromovaným dekorem, který tak na voze doplnil již od výrobce stříbrnou maskou. K mání bylo i decentní zadní křídlo nebo stříbrný rámeček zadní SPZ.

Pokud jde ale o takový ten klasický tuning z tohoto období, uměli to u Janka taky pěkně rozbalit. Na vozy koncernu Volkswagen a některé Opely bylo možné nakoupit difuzory, kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě chromu, falešné plastové výdechy, křídlo na horní část zadního okna, křídlo na spodní část zadního okna, takzvaná lipa pod nárazníky, nástavce prahů, ale i lemy blatníků.

Dnes vám to může přijít směšné, ale smát bychom se tomu neměli. Je to jako když zabrousíte na vaše statusy na sociálních sítích před dvanácti lety. Dnes se za to možná stydíte, ale tehdy vám to přece přišlo úplně normální. S tímto tuningem je to ale občas jako s dubstepem. Ten, kdo ho hrdě poslouchal, když byl trendy, se teď k tomu radši ani nehlásí. Jak to tehdy na našich silnicích vypadalo se můžete podívat v galerii nahoře.