Češky míří na Rallye Dakar Classic. Náročnou rally pojedou v „Kachně“ 2CV téměř bez úprav!

Aktuální ročník Rally Dakar Classic startuje 5. ledna 2024 v Saudské Arábii, posádky závodních veteránů čeká přibližně pět tisíc kilometrů, než (snad) dojedou do cíle 19. ledna. A právě dojet do cíle a dobře se pobavit je ambicí českého závodnického dua, rallyové pilotky Barbory Holické a navigátorky Lucie Engové – dcery Břetislava Engeho a sestry Tomáše Engeho.

Bláznivina? To si zprvu myslel i mechanik týmu, „kachnařský“ expert Tomáš Neruda. Ten při vzpomínání na začátky projektu „Duckar“ prohlásil, že když mu Holická oznámila svůj záměr, doufal, že si jej rozmyslí. Ale skutečně začátkem letošního roku zakoupila 44 let starý a poměrně děravý Citroën 2CV od pražského majitele. Ten prošel úpravami, ale vzhledem k extrémní nákladnosti a snaze dokázat, že i lehce „poladěná“ Kachna Dakar zvládne, nejsou úplně zásadní.

Například motor byl zvětšen na 650 cm3, dostal dvojitý vzduchový filtr, odlišné chlazení hlav a jeho výkon dle odhadů poskočil z 22 kW na 26 kW, i tak ale zrychlení na stovku zabere 58 sekund. Maximální rychlost by pak měla být okolo 120 km/h. I proto nebylo zapotřebí sahat na brzdy, dámy musí dosáhnout tempa a pak nezpomalovat. Kachna dále dostala podvozkový rám z tlustších plechů a místo jednoho tlumiče na kolo rovnou dva – celkem jich tedy má osm, uložených podélně. Jde o úspornější řešení, než vývoj a výroba jednoho specifického závodního tlumiče.

Výsledná podoba techniky je dílem testovacích jízd, hlavně v Milovicích. „Tam jsme se rozhodli, že to auto zničíme, nebo ho budeme tak dlouho ničit, až se ukážou ta nejslabší místa,“ uvedl Tomáš Neruda. „Což se samozřejmě ukázalo, protože se po víkendu utrhaly tlumiče a ramena a tak. Co bylo zásadní, Milovice mají bláto tak specifické, že obsahuje strašné množství písku. Ten se dostal všude – do náprav, do řazení, do bovdenů a všechno se za ty dva dny začalo zadírat. Přestávalo to řadit, spojkovat, Bára si stěžovala, že jde těžko řízení. Ten písek teče jako voda."

Citroën XM byl oblíbenou volbou diplomatů. Na silnici působil jako cestovatel z jiné planety

Vůz má samozřejmě ochranný rám a další nezbytné vybavení, dostal také větší nádrž na 25 litrů paliva, extra ramena na přední nápravě a tamtéž i stabilizátor z modelu Ami Super. Fešný kabát dodal český pop artový designér Josef Rataj.

Projekt Duckar má podporu českého zastoupení značky Citroën, od nějž dostal příspěvek 100.000 Kč z rukou ředitele Františka Neumana. Pokud chcete dobrodružství odvážných závodnic sledovat, můžete tak učinit na jejich instagramovém profilu a případně je podpořit nákupem oblečení, doplňků a dalších produktů.