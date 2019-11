Český Hyundai prozradil budoucí plány. Nad pýchou konečně vyhrál rozum

Jak jistě víte, flotila automobilky Hyundai se postupně elektrifikuje. Do konce příštího roku se má možnost bateriového pohonu týkat 75 % nabídky. Dalším milníkem se stane rok 2025, kdy se elektrifikace dotkne již všech modelů. Namátkou můžeme zmínit, že v příštím roce se dočkáme plug-in hybridních variant velkých SUV značky.

V Hyundai jde nejen o konverzi již zavedených modelů, ale i o vytváření těch nových, s dedikovanými platformami. Důkazem je určitě flotila modelů Ioniq, která zahrnuje hybrid, plug-in hybrd, ale i čistě bateriový pohon.

Vedle toho je ve hře i vodík. Elektromobil s pohonem na vodíkový palivový článek se v nabídce objevil již v roce 2013 v podobě upraveného SUV ix35. Nejnovějším počinem je pak od roku 2018 Nexo, se kterým už jsme dokonce i jezdili. Síť plnících stanic v Evropě je však velmi řídká. Například v Itálii je v současnosti pouze jedna. V České republice není ani jedna.

Jako malou perličku můžeme zmínit, že vodíkové Nexo jezdí české zastoupení značky tankovat do Drážďan. Jedna neveřejná stanice je sice i v Neratovicích, ale ta neoperuje s obvyklým tlakem 700 barů, ale pouze 300, což se podle zastoupení projevuje na nižším reálném dojezdu.

Jak přesně tedy tyto věci fungují a co se pod pojmem „jízda na vodík“ skrývá, se již brzy přesvědčíme v domácích podmínkách. V nejbližší budoucnosti vzniknou v Česku tři vodíkové stanice a automobilka nás informovala, že již objednala jeden model Nexo pro novinářské testy. Ale zpět k věci.

Pokud to shrneme vyjde nám, že Hyundai hledí do budoucnosti s širokým rozhledem. Jeho vozy umí jezdit na benzin, naftu, elektřinu a vodík. Jsme si jistí, že kdyby někdo vymyslel, jak se dá jezdit na zbytky jídla, budou na to mít v Hyundai zanedlouho další samostatný model.

Hyundai je nyní v pozici, kdy může směle hovořit o svých čistých úmyslech a budoucnosti bez emisí. A přesně to i dělá, ovšem pouze okrajově. Ubezpečuje totiž lidi, že budoucnost může být taková, jakou jí budou chtít. Jinými slovy, elektromobily bere Hyundai jako možnost, nikoliv nutnost. Lidem tento druh pohonu pod tlakem nutit nebude.

České zastoupení nás také informovalo, že se spalovacími motory nekončí. Ostatně není důvod, tyto jednotky se vyvíjely několik dekád a určitě se pro rostoucí popularitu alternativních pohonů neodporoučí. V nabídce budou, dokud je lidé budou chtít.

I v budoucnu si budete moci zajít do autosalonu Hyundai a vybrat si auto s pohonem, který vám sedí nejvíce, který vám vyhovuje, který vás prostě baví. A tak by to mělo být, nebo ne? A ještě jedna malá perlička na závěr. Koncept 45 EV, který odkazuje na model Pony, se dočká do dvou let sériové výroby. Zastoupení prozatím oznámilo, že půjde o elektrický crossover s dojezdem až 500 kilometrů.