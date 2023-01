Český Ford vyložil karty na stůl. S elektromobily mu pomůže Volkswagen, chystá i další auta pro drsňáky

Začátek roku se vždy nese ve znamení bilancování. Český trh sice klesá, nicméně osobních Fordů u nás bylo loni přihlášeno citelně více než o rok dříve.

V roce 2022 bylo na českém trhu registrováno 5529 nových osobních vozů Ford, ve srovnání s rokem 2021 se tedy může modrý ovál pyšnit navýšením o 15 %. Přitom to z hlediska byznysu nebyl snadný rok. Prakticky všechny automobilky působící v Evropě se ještě pořádně nevzpamatovaly z následků pandemie koronaviru a přišel válečný konflikt na Ukrajině, který narušil stabilitu výroby a vyhnal ceny energií do nesmyslu. S tím souvisí rostoucí výrobní náklady, časté zdražování a dlouhé dodací lhůty spousty modelů, stejně tak by ale mohla rok 2022 hodnotit i konkurence.

Nejprodávanějším osobním Fordem v Česku se loni stal model Kuga (1797 kusů), následovaný crossoverem Puma (1434 kusů) a legendárním kompaktem Focus (709 kusů), který koncem roku 2021 prošel faceliftem. Mezi užitkáči, do kterých český Ford počítá i pick-up Ranger, se nejvíce dařilo modelu Tourneo Custom (1038 kusů), následoval Transit (1000 kusů) a trojku nejlepších doplnil Transit Custom s 882 registrovanými kusy. Celkově (osobní i užitkové vozy) loni Ford dosáhl 4,4procentního tržního podílu na českém a 6,4procentní podílu na evropském trhu. V Česku tak za sebou nechal například značky Dacia, Renault či Peugeot.

V roce 2023 český Ford očekává přetrvávající nedostatek čipů a dalších komponentů, stagnující či dále rostoucí výrobní náklady a kartami může zamíchat také vstup nových konkurentů na evropský trh. Zmíním třeba značku MG, nabízející cenově dostupná SUV a chystající elektrickou ofenzivu. Ani Ford ale nezůstane na poli elektromobility na jednom místě. Aktuálně nabízí vlajkovou loď Mustang Mach-E a užitkový E-Transit, který už vyrazil do služeb DHL jako náhrada za elektrický Volkswagen Crafter.

Do roku 2024 bude mít Ford čtyři čistě elektrické osobní modely (řada Ford e). K současnému Mustangu Mach-E se přidá elektrická Puma a dva vozy na modulární platformě MEB koncernu Volkswagen. Budou menší než Mach-E a mělo by jít o Volkswageny ID.4 a ID.5 ve fordím pojetí. Řada Ford Pro (užitkové modely) se rozroste dokonce o čtyři elektrické modely. K E-Transitu přibudou elektrické verze modelů Transit Courier, Tourneo Courier, Transit Custom a Tourneo Custom.

Možná jste zaregistrovali, že se v českých médiích začal objevovat elektrický Ford F-150 Lightning, který se u nás neprodává. České zastoupení Fordu jej nechalo dovézt jako zajímavost a po pár desítkách minut za volantem musím fakt smeknout. Síla je brutální, i když jsem jel s autem se skoro vybitou baterkou a omezeným výkonem. O budoucnosti vozu v Evropě není rozhodnuto, podle neoficiálních informací to však nemusí být tabu. Stačí „jenom“ přesvědčit americkou centrálu Fordu, že tu má téměř tři tuny těžký pick-up s výkonem až 420 kW a baterií o kapacitě až 131 kW smysl.

Stran pick-upů na tom ale není Ford v Evropě zle. Na trh dorazila nová generace modelu Ranger, která poskytla technický základ novému Volkswagenu Amarok. Mimořádně potěšila i drsná verze Ranger Raptor, která se chlubí dvakrát přeplňovaným třílitrovým šestiválcem EcoBoost s výkonem 291 koní, točivým momentem 491 N.m, anti-lag systémem a zrychlením z nuly na stovku za 7,9 sekundy.

Ranger Raptor je nádherná hračka se zesíleným rámem vhodným pro rychlou jízdu v terénu, hlučným výfukem (když chcete) a aktivním odpružením, s nímž můžete klidně i skákat (systém pozná, že jsou kola svěšená a přitvrdí tlumiče, aby při doskoku nešly až do dorazů). I minulý Ranger Raptor byl skvělý, u nás se však nabízel jen s dvoulitrovým nafťákem. Tento motor dorazil i do nabídky nového Rangeru Raptor, počítejte však s nižším výkonem a absencí anti-lag systému, přední uzávěrky diferenciálu či aktivní regulace výfuku. Zatímco za nafťák s výkonem 151 kW dáte 1.833.150 Kč, šestiválec vyjde na 1.906.960 Kč včetně DPH.

Dobrou zprávu mám i pro ty z vás, kteří toužebně čekají na nový Ford Bronco. Výroba legendárního off-roadu pro Evropu bude spuštěna ještě v prvním kvartálu tohoto roku a podle informací lidí z Fordu se už brzy dočkáme českých cen včetně složení jednotlivých výbav. Ještě před koncem roku 2023 bychom se u nás měli dočkat i nové generace Mustangu. Ford tedy sice plánuje širší elektrifikaci, pořád má ale v rukávu auta pro drsňáky!