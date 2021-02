Český designér se stal ambasadorem Lexusu. Jezdí autem, které si sám navrhl

Spojení známých tváří s auty není nic neobvyklého, nicméně nová spolupráce módního návrháře se značkou Lexus je přece jenom trošku výjimečná. Jan Černý tvoří pod vlastní značkou Jan, mezi jeho výrazné počiny patří například spojení s českou značkou legendárních bot Prestige. Jeho móda pracuje s motivy takzvaného Rorschachova testu.

TEST Lexus UX 250h F Sport Top: Pro nejdůležitější lidi na světě

A ten se rozhodl přenést i na svůj nový Lexus UX v kombinaci černé a pečlivě vybrané modré barvy. „Vždy si vybírám barvy, které jsou něčím specifické. Tato elektrická modrá mě baví v tom, že je mnohem sytější na slunci, ale téměř neviditelná ve stínu. Zároveň je hodně kontrastní a s autem funguje výborně,“ popisuje návrhář.

Lexus LC 500 Convertible je oficiálně v Česku. Děkovat za to můžeme hybridům

Rohrschachův test tak odkazuje na kolekce oblečení, které Jan Černý navrhuje. „Je to takový můj signature print. Líbí se mi, že mi ve skvrnách Rorschachova testu každý vidí to, co je mu blízké a příjemné. Inspiroval jsem se přitom dílem Vladimíra Boudníka, což byl český grafik a malíř, který s Rorschachovým testem pracoval. Díky němu jsem to objevil a začal to rozvíjet dál. Celkově to sedí do mého konceptu a ručního barvení oblečení,“ vysvětluje.

Nový Lexus NX vyzrazen únikem. Uvnitř čekejte revoluci, bude i plug-in hybridní

„Spolupráce s Janem Černým nám dává smysl mimo jiné z toho důvodu, že Lexus celosvětově podporuje mladé designéry a nechává je i navrhovat vlastní design vozu, naposledy např. v rámci soutěže UX Art Car. Velmi se nám proto líbila myšlenka, že se designér nestane jen obyčejným ambasadorem, ale i tvůrcem svého vlastního designu Lexusu UX. Značka Jan navíc reprezentuje odvážný design, prémiovou kvalitu a ruční práci, což jsou hodnoty, s nimiž se ztotožňuje i Lexus,“ říká PR manažerka Toyoty a Lexusu Jitka Jechová.