Český Dálník mohl představovat levnější alternativu auta. Jeho tvůrci hrozila smrt

V historii Československa najdeme spoustu zajímavých projektů, které byly socialistickým režimem s centrálně plánovanou ekonomikou bohužel zavrhnuty. Patří mezi ně i koncept stroje, pro který se vžilo označení Dálník. Ten spojoval pohodlí automobilu s dostupností a svobodou cestování na motocyklu.

Pilot, instruktor, zámečník, strojvedoucí a v neposlední řadě skvělý konstruktér, tohle všechno byl Jan Anderle. Člověk nadšený do letadel i motocyklů, který řízením těchto strojů nacházel pocit svobody. Tento pohled na svět se zkoušel promítnout i do svého vynálezu, nazvaného prostě česky Dálník.

Už kolem roku 1929, v době zaměstnání u letecké společnosti ČKD jako zalétávací pilot, se Anderlemu v hlavě rodily myšlenky dopravního prostředku, který by spojil radost a volnost jízdy na motorce s pohodlím při cestování automobilem. Dálník viděl i jako levnější a úspornější alternativu auta. Výhodou tedy měla být nejen nízká pořizovací cena, ale i nižší náklady na provoz, jelikož celý koncept vycházel z klasického motocyklu.

Prototyp s karoserií Sodomka

Práce na prvních prototypech stroje, odborněji nazvaného „kabinový a kapotovaný motocykl“, se rozjely za druhé světové války, kdy měl v nacisty řízeném Protektorátu Čechy a Morava nadšený pilot zakázáno létat. V depresivní době okupace měl tedy dostatek volného času navrhnout něco nevídaného.

První Dálník vyjel na silnici již na přelomu 30. a 40. let, kdy používal velmi stylovou dvousedadlovou otevřenou karoserii od karosárny Sodomka s místy vedle sebe. Přední světlomety byly schovány za chromovanou mřížkou a čumák měl dokonce nárazník jako auto. Na svou dobu vypadal Dálník i dosti futuristicky, jelikož nic podobného v této době po silnicích nejezdilo.

Aby se konstrukce vycházející z motorky při stání nepřeklopila, využívala boční pomocná kolečka, která se vyklápěla pedálem na podlaze. Řídilo se normálně řídítky, motorem byl dvoutakt Jawa-Minor o výkonu 20 koní (15 kW), celek vážil 300 kg a spotřeba paliva čítala 4,5 litru na 100 km.

Poválečné problémy

Po druhé světové válce se Anderle dostal opět za knipl letadel, a proto neměl na projekt Dálníku tolik volného času. Po roce 1948 se navíc stal šéfpilotem u pražské Aerovky, a ačkoliv zvládl postavit další prototyp Dálníku, tentokrát s plně uzavřenou karoserií, stroj již nezvedl takový poprask a plány na třeba jen malosériovou výrobu byly zatím pouhým snem.

Stačilo však jediné nešťastné rozhodnutí a Anderleho život byl rázem pořádně ztrpčen. Do jeho práce patřilo i předvádění letadel zákazníkům a služební cesty do zahraničí. A tak když Anderleho požádal jistý francouzský zákazník, aby ho naučil řádné ovládat nový letoun Aero 45 a letěl s ním jako kopilot do Afriky, český pilot neodmítl a vydal se na cestu.

Jenže Anderle touto cestou a dlouhým pobytem v zahraničí porušil zákony socialistického Československa. Anderle své počínání viděl pouze jako službu zákazníkovi a úspěšně zvládnutý prodej nového letadla.

Po návratu do vlasti byl však ihned zatčen a bez jakýchkoliv důkazů odsouzen k trestu smrti za špionáž a vlastizradu. Přehnaný rozsudek soud naštěstí posléze zmírnil a Anderle tak nastoupil v roce 1952 „pouze“ k trestu 15 let odnětí svobody, z čehož strávil pět let v trestném táboře jáchymovských dolů. Podmínečné propuštění v roce 1957 bylo takzvaně z bláta do louže, jelikož poté musel Anderle na šest let nastoupit k nuceným pracím na stavbě lipenské přehrady.

Zpátky k Dálníku

Po této černé kapitole svého života se Anderle opět začal věnovat svému projektu. Zaprvé už na tom nebyl zdravotně nejlépe, práce v dolech a na stavbě si vybraly svou daň, a zadruhé, součástí trestu byl i doživotní zákaz létaní, tudíž neměl kde jinde uplatnit své technické nadání a talent.

V 60. letech Anderle založil takzvaný klub stavitelů Dálníků, takže nebyl jediným, kdo na zajímavém vozidlu pracoval. Říká se, že v průběhu let vzniklo až 17 prototypů, mezi něž patřila i verze Frontcar. Ta měla kabinu umístěnou před řídítky a motocykl Jawa 250 měl nad předním kolem vlastně jakousi předsazenou sajdkáru. O pár let později vznikl i upravený prototyp s uzavřenou karoserií.

Zdárnému spuštění výroby či prodání patentů větším firmám ale bránila Anderleho minulost. S bývalým „nepřítelem státu“ a trestancem se tak mnohdy společnosti jako třeba Jawa nebo ČZ nechtěly ani bavit.

V roce 1967 byl již Anderle v důchodu a rozhodl se, že emigruje. Nejprve odjel do Německa a poté si našel opět práci mezi letadly ve Francii, tentokrát jako soustružník. Právě opuštění života v Československu přineslo Dálníku konečně trochu úspěšnou vizi budoucnosti.

Ve Francii se bývalý pilot seznámil se Švýcarem Arnoldem Wagnerem, rovněž pilotem a konstruktérem. Spojením dvou intelektů vznikl již velmi sofistikovaný stroj, s nímž Anderle procestoval celou Evropu.

Úspěch nového kuriózního vozidla stoupal a v roce 1976 vznikl model s vlastním trubkovým rámem, který používal čtyřtaktní motor a měl poprvé uzavřenou laminátovou karoserii. Pomalu se rozjížděla malosériová výroba, když v roce 1982 přišel nový model Peraves W18, tentokrát s převratnou samonosnou karoserií, interiérem připomínajícím kokpit letadla a čtyřválcem od BMW. Bohužel dokončení prototypu se již otec Dálníků nedožil. Anderle zemřel ještě před jeho prvním vyjetím na silnici.

Odkaz stále žije

Arnold Wagner se však i po smutné ztrátě svého parťáka rozhodl v projektu pokračovat. Dálníky se tak v malých sériích pod jménem Ecomobile vyráběly dál ve Švýcarsku. Na začátku devadesátých let Wagner seknul se svou prací kapitána dopravního letadla a s leteckým inženýrem Gustavem Procházkou naplno rozjel společnost Peraves, která dosud v Brně vyrábí nové Dálníky. Dnes ale nesou obchodní a pro zahraniční trh jednodušší název MonoRacer.

Odkaz Jana Anderleho tak stále žije, ačkoliv se moderní interpretace jeho nápadu trochu vzdálila od zamýšleného využití. O cenově dostupnější variantu k automobilu, o kterou mohl být v době komunismu v Československu zájem, zdaleka nejde a Dálníky si kupují především movití zájemci, kteří chtějí vyzkoušet jako dopravní prostředek něco netradičního.