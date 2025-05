Česko-slovenský obr za 14 milionů dobývá svět. Je stvořen pro dobrodružství prakticky kdekoliv

Výrobky automobilky Torsus u nás příliš známé nejsou, ačkoliv ukrajinští zakladatelé mají sídlo v Praze, zatímco výroba je situována na Slovensku v Horné Srni. Je to hlavně tím, že stěžejní minibus Torsus je určen pro důlní areály, které tu moc nemáme. Jedná se o drsný terénní automobil, na jehož rám lze upevnit řada různých nástaveb. To vnuklo německému úpravci Dämmler, specializujícímu se na obytné vozy, že by to mohl být skvělý expediční speciál. A tak se pustil do práce.

Sériový Torsus Praetorian je postavený na německém podvozku MAN TGM 4x4, poskytujícím vysokou odolnost, variabilitu a dobře dostupný servis. Vůz navíc loni prošel modernizací s více než padesáti novými prvky. Těm jsme se věnovali v předešlém článku.

Obytný vůz, měřící na délku 8,45 metru, má poměrně krátký rozvor 4.200 mm. Pohání jej vznětový šestiválec s výkonem 213 kW a točivým momentem 925 Nm. Průchodnost terénem posilují tři uzávěrky diferenciálu, naviják a schopnost zdolávat brody hluboké 70 cm. Karoserie je tvořena odolným polymerem s prvky z polyuretanu, který pokrývá zelený lak v taktickém odstínu.

Uvnitř ale žádnou armádní strohost nečekejte. Tohle je luxusní hotel uprostřed divočiny. Dämmler nabízí dvě odlišná uspořádání – první s více sedadly pro spolujezdce a dvojicí dělených postelí na zádi, a prostornější bez „zadních sedel“ a velkou „king size“ postelí. Mezi spací a obývací částí se nachází koupelna s toaletou. Jídelní kout s lavicemi a stolem se snadno promění na další dvě postele. V kuchyni se nalézá plynový sporák s troubou a kompresorovou lednicí.

Příjemnou atmosféru přináší náladové osvětlení, rozsáhlé použití dřeva a nábytek se světlým dekorem. Tepelný komfort zajišťuje klimatizace a nezávislé topení na naftu. Samozřejmostí jsou zásuvky na 230 V napájené solárními panely, 250l nádrž na čerstvou vodu a 150l nádrž na šedou vodu.

Než se vůz dostane k zákazníkovi, hodně se nacestuje. Základ vozu se vyrábí částečně v České republice a v Německu, kde je v zázemí Dämmler Weltreisemobile zkompletován obytný interiér. Ceny startují v přepočtu na částce 13.805.000 Kč.