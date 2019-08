Česko má jedny z nejhorších silnic v EU. Kvůli D1 přijdeme o miliardu ročně

Kvalita našich silnic je prý šestá nejhorší v celé Evropské unii. Samozřejmě není těžké najít důvody, proč tomu tak je. Mezi ty hlavní se řadí poloha České republiky, která slouží jako jakási křižovatka mezi okolními státy. Na dálničních odpočívadlech si s kamioňáky doslova procvičíte všechny evropské jazyky.

I přes tento a další fakta přitom naše země investovala s ekonomicky srovnatelnými státy v období let 2011 až 2017 v průměru o 120 miliard korun méně. Index kvality silnic se nám ve stejném období zvedl z 3,6 na 4,0, kdežto sousedi v Polsku to zvládli z 2,6 na 4,1.

Podle analýzy má hustota dálniční sítě přímý vliv i na nezaměstnanost v konkrétních regionech. Takovému Ostravsku to pomohlo, v Jižních Čechách však dokončení sítě stále vázne. Podle původních plánu by však kompletní dálniční síť měla být dokončena do roku 2030.

Nezapomnělo se ani na D1. Banka tvrdí, že díky postáváním v kolonách si lidé krátí svůj produktivní čas a celkově tak česká ekonomika přichází ročně o 1,1 miliardy korun.