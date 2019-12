Česko je vrakoviště Evropy. Nad stavem dovážených ojetin zůstává rozum stát

Nedávná tisková konference Svaz dovozců automobilů (SDA) odhalila zajímavá čísla našeho trhu s ojetými vozidly. Podle uvedených údajů za posledních 10 let vzrostl dovoz nejstarších ojetin nad 15 let věku desetinásobně. Podíl takto starých aut v dovozech do Česka během dekády stoupl ze 1,7 % na nynějších 19 %.

Z průzkumu SDA vychází, že například do konce listopadu bylo do ČR během roku 2019 dovezeno na 166.000 ojetých vozů, přičemž polovina z nich byla starší deseti let. Přibližně u 40 % dovážených aut bylo přitom následně zjištěno přetočení tachometru, zatímco 18 % ojetin bylo po nehodě.

Jedním z neduhů u velkého procenta ojetin byl podle SDA také odstraněný filtr pevných částic. Začíná se také objevovat stále více případů, kdy je u ojetých vozidel vyřazen systém AdBlue redukující emise výfukových plynů pomocí vstřikování močoviny před katalyzátor.

Česko je také podle europoslance Tomáše Zdechovského na evropské špičce v počtu aut se stočeným tachometrem. Bojovat se stáčením má evropská iniciativa tzv. car-passu, který by zaznamenával stav ujetých kilometrů. V provozu je tento systém už v Belgii, Nizozemsku nebo na Slovensku. Česko se k němu nepřihlásilo. Informace přinesla ČTK.

Pro představu o stáří vozového parku v Česku stačí dodat, že zatímco v Německu se drží průměrné stáří osobních aut kolem hranice 8,9 roku, u nás je průměrné stáří 5,9 milionu registrovaných vozů 14,8 roku.