Česko jako vrakoviště Evropy? Náš vozový park na tom není tak špatně, STK hovoří jasně

Každý rok se můžeme v médiích setkávat se zprávami, podle kterých jezdí po našich silnicích stále starší a starší auta. Statistiky vycházejí z registrovaných vozidel, ale neodpovídají skutečnému stavu věcí přímo na silnicích, zjistil výzkum společnosti Cebia.

V roce 2014 bylo dle oficiálních údajů průměrné stáří vozidla na českých silnicích 13,78 roku, v roce 2023 pak 16,2 roku (graf po jednotlivých letech najdete v galerii mezi obrázky nebo v tabulce na konci článku), jde tedy o nárůst průměrného stáří zhruba o 2,32 roku za deset let. Tyto informace ale vycházejí pouze z informací o registrovaných vozidlech, ne o skutečně a správně provozovaných.

Cebia zjistila, že osobní vozidla, která jezdí na technickou kontrolu v řádném termínu dvou let (včetně výpočtu váženým průměrem pro nová auta, která musí absolvovat TK po čtyřech letech) mají průměr jen 12,74 let. Do statistik byla zpracována i vozidla, která jsou nabízena k prodeji a technickou kontrolu nemají.

„Pro správnější pohled na vozidla v reálném provozu jsme spočítali průměrné stáří těch osobních aut, která úspěšně absolvovala povinnou technickou kontrolu v posledních 4 letech. Vyšlo nám průměrné stáří 13,79 let. I tato hodnota je tedy o 2,62 roku méně než průměrné stáří všech registrovaných vozidel,“ uvedl Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která monitoruje trh a provádí odborné analýzy v oblasti automotive.

Důvodem vysokého průměrného stáří 16,41 roku je dle společnosti Cebia skutečnost, že v České republice mají lidé více aut na osobu než ve většině zemí Evropy a každým rokem se v tomto žebříčku posouváme nahoru. „Při zakoupení nového vozu do rodiny si Češi nechávají stávající starší auta jako další auto do rodiny a stává se, že ho prakticky neprovozují nebo s ním ani nejezdí na STK,“ vysvětluje Martin Pajer.

Za posledních deset let přibylo v Česku v rámci registrací více než 1,76 milionů osobních aut, přičemž počty vyřazených aut – vozidla vyvezená i zrušená – se vyjma roků 2015 a 2016 nemění tak výrazně, jako narůstá vozový park. Tempo nárůstu počtu vozidel však zpomaluje – v roce 2014 činil meziroční nárůst 4,07 %, zatímco letos za první tři kvartály „jen“ 1,54 %.