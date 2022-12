České superauto Praga Bohema sklízí samé pochvaly. Ohromilo pilota F1 i bývalého Stiga

Nedlouho po premiéře tu máme první reakce na silniční závoďák z domácí produkce. Budoucí majitelé se mají na co těšit!

Značka Praga nás nedávno překvapila a šokovala svou novinkou ve formě silničního supersportu Bohema s parametry z říše snů a na český výrobek astronomickou cenovkou 31,1 milionu korun. Auto vážící jen 982 kilogramů s motorem o výkonu 515 kW (700 k) se umí rozjet až na 300 km/h a pomáhá si velmi vysokým přítlakem, který v 250 km/h činí až 900 kilogramů. S novinkou se již mohli seznámit velké hvězdy světa aut, vývoje se účastnil například bývalý pilot Formule 1 Romain Grosjean, který Bohemu pěkně prohnal na okruhu Slovakiaring. Toto je jeho názor:

„První dokončený prototyp jsem viděl téměř před třemi lety, v únoru 2020. Pokrok ve vývoji vozu byl obrovský. Když ho vidíte, víte, že byl navržen pro okruh, a tak trochu vás zaujme, jak může být schválený pro silniční provoz - a skutečně vyjedete na silnici a funguje dobře, přičemž velmi silnou stránkou je výhled, což je opět trochu překvapení,“ vysvětluje.

„Není to auto na projížďku po USA, řekněme ze západního pobřeží na východní, pokud hledáte příjemnou, pohodlnou a plavnou cestu. Ale je to auto, které si můžete opravdu užít na silnici, projet skrze „boxy“ a vyrazit rovnou na závodní trať - a na okruhu pak úplně zapomenete, že jde o silniční auto. Když jsem s ním jel na trati, okamžitě jsem se soustředil na jeho výkon; kdybych se nepodíval dolů, že mám na sobě džíny, ani bych si nevzpomněl, že sedím v silničním autě, protože se opravdu chová jako závodní vůz - vlastně spíš jako monopost, protože je tu aerodynamický systém a přítlak. Řídil jsem ho a říkal jsem si: "Tohle by mohl být prototyp, mohl bych vlastně testovat, abych mohl jet Le Mans." A pak přijedete do pitlane a odjedete s ním na silnici. Je to úžasné!“

„Na nájezdu do zatáčky je opravdu vyvážené, uprostřed zatáčky lehoulince nedotáčivé. Není tam 1000 koní, ale na výjezdu je to dobré díky poměru výkonu a hmotnosti. Má dobrou trakci, ale je třeba být opatrný na plynu, jinak se zapojí kontrola trakce, i když je velmi jemná. Zasahuje relativně pozdě, líbí se mi to. Není to tak, že by vás zastavila. Diskutujeme o různých mapách kontroly trakce a o tom, kolik map chtějí používat. Stačí mi dvě... Race a Race!“ uvádí Grosjean.

„Brzdy byly opravdu dobré. Objevilo se tam trochu vibrací, ale je to auto, které bylo dotaženo na hranici možností. Byl jsem venku na šest, sedm, osm kol v kuse, opravdu jsem ho nešetřil. A je to dlouhá trať - myslím, že druhá nejdelší v Evropě po Spa, takže jsem byl brzdami překvapen ; účinek nemizí, a to je první věc, která odchází u mnoha aut, když jste na závodní trati. Ale ne v tomto autě! Když budu hodně náročný, tak ABS by se dalo lehce doladit, i když to bylo poprvé, co se s ABS jelo na okruhu,“ doporučuje.

„Uvnitř je také spousta skvělých detailů. Jsem malé postavy, takže je tam vlastně celkem dost místa [v sedadle], ale polštář by se dal doladit podle velikosti řidiče. Tlačítka jsou velmi pěkná. Ukazatele jsou opravdu snadno přístupné. Nasadíte volant a přístrojovka se hned rozsvítí - nemusíte čekat 20 sekund. Volant je jednou z nejsložitějších částí závodního vozu. Každý má jiné ruce - a ty moje jsou spálené! - ale ergonomie tohoto volantu je opravdu dobrá.“

„Po dvou letech, které jsem strávil mimo projekt v USA, jsem nevěděl, co mám čekat, když jsem včera přijel, ale bylo to jedno příjemné překvapení za druhým,“ uzavírá Grosjean. V Británii se s Bohemou svezl také bývalý Stig z pořadu Top Gear, jezdec Ben Collins. Ocenil, že auto není plné baterií a hybridních prvků a tudíž váží málo, líbila se mu také stabilita ve vyšších rychlostech díky spoustě přítlaku a hravost v rychlostech nižších. Prý není tak zběsilé, jako vozy pro Le Mans z kategorie prototypů, ale blíží se jim.