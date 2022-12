Česká Toyota si nechala postavit expediční Hilux. V úpravě za více než milion ho jen tak něco nezastaví

Teď to na stan úplně nevidíme, ale až se trochu vyčasí, bude zase ideální doba pro vozy podobného typu. Takto vypadá expediční speciál z Toyoty Hilux.

Znáte to pořekadlo build, not bought? Platí to pro všechny druhy tuningu a pokud vyžadujete nějaký street credit, očekává se od vás, že se budete zdokonalovat v dílně jako mechanik a na konci vyjedete z vrat s výsledkem přesně podle svých představ. Platí to u všech druhů tuningu, ať už jde o stavbu na driftování, nebo na jízdu v terénu. Zrovna u aut do terénu je ale kolikrát lepší sáhnout po již hotovém kousku od profesionálů. Jedno takové auto má nyní i české zastoupení Toyoty.

Výchozím vozem se stal Hilux a ceníková úprava vychází na 1,1 milionu korun. Není to málo, ale výčet úprav je tak komplexní, že už se dá mluvit o skutečném expedičním speciálu. Vůz dostal nové nárazníky, naviják vpředu, boční ochranné rámy, zakrytování podvozku a jeho zvýšení o zhruba pět centimetrů, zesílené listové pružiny, rozšiřovací podložky na kola, pneumatiky General Tire Grabber 265/65 R17 a rozšíření blatníků.

A pak je tu ta boule na korbě. Je to nástavba na hliníkové konstrukci, kde je vyklápěcí stan i markýza. Ve stanu najdete i osvětlení a USB připojení. Po rozbití tábora se bude hodit síť proti hmyzu, držák kanystru nebo hliníkový stůl. Sprchový kout je tu také, teplá voda se bere ze šestilitrového bojleru, který se napájí za 100 Ah baterie. Nádrž na vodu pojme šedesát litrů, nechybí ani chladnička nebo nezávislé topení Plannar.

Pro nabíjení baterie při kempování je tu solární panel. Zapadnete? Třeba pomohou vyprošťovací desky a pásy. Tuto konkrétní Toyotu Hilux pohání 2,8litrový vznětový čtyřválec o výkonu 150 kW (204 koní) a s točivým momentem 500 N.m. U této nástavby je ale třeba mít na paměti, že zabírá zhruba polovinu užitečného zatížení, tedy přibližně půl tuny.