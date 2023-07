Česká republika se ostře vyhradila vůči normě Euro 7. Zničila by evropský automobilový průmysl

Boj proti přijetí normy Euro 7 pokračuje dnešním jednáním Výboru stálých zástupců COREPER. Česká republika požaduje zásadní zmírnění, jelikož termín není splnitelný. Plánované limity navíc poškodí evropský autoprůmysl i ekonomiku.

Návrh emisní normy Euro 7 s účinností od roku 2025 doprovázejí bouřlivé diskuze. Řada odborníků i vedení automobilek ji vnímá jako nedotaženou a v rámci současných možností nesplnitelnou, zejména pokud jde o emisní limity a nepřiměřeně krátký termín implementace.

Splnění požadavků by si vyžádalo enormní výdaje do vývoje, což by automobily plošně prodražilo, zejména pak malé modely. Lépe řečeno, investice do nových technických řešení by jejich cenu vyhnala do takové míry, že by se staly neprodejnými. Není tajemstvím, že v souvislosti s Euro 7 visí otazník nad Škodou Fabia, Volkswagenem Polo či dokonce Golfem. Auta obecně by se prakticky stala luxusním artiklem, což by snížilo prodeje a tím pádem i výrobu. Pokles výroby by zapříčinil uzavírání fabrik a zvýšení nezaměstnanosti.

Jistě si umíme představit, jaké by to mělo následky pro evropský automobilový průmysl, trh i ekonomiku. Zvláště v době, kdy čelíme masivní expanzi čínských značek, jejichž největším trumfem je právě nízká cena. Další trhlinou je, že Euro 7 se historicky poprvé zabývá nejen produkcí výfukových emisí, ale také uvolňováním prachových částic z brzd či mikroplastů z pneumatik. Jenže automobilky ani výrobci se nemají pořádně čeho chytit, jelikož limity jsou sice dané, ale postupy, jak jich dosáhnout jsou nepřesné a neúplné.

Automobilky proto nejsou schopné stihnout přesně navrhnout a otestovat možná řešení, která by poté zadala do výroby externím dodavatelům. Mějme na paměti, že vývoj nových komponentů často vyžaduje zhotovení specifické linky s testovacím zařízením, a to jak na straně automobilky, tak následného dodavatele. Tím pádem by automobilky už teď věděly, že by po roce 2025 nemohly vyrábět auta, takže Euro 7 jako takové nemůže projít.

Česká republika patří k jedním z mnoha kritiků současného návrhu normy Euro 7 spolu s dalšími členy EU (Francie, Itálie, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a Polsko). Své výhrady prezentuje dnes zástupcům Španělska (aktuálně předsedá radě EU) na jednání Výboru stálých zástupců COREPER. Záměrem je posunout datum účinnosti a dosáhnout výrazné úpravy parametrů.

Dále Česká republika vidí problém v aktuální podobě On-Board-Monitoringu. Ten má za úkol sledovat, jestli automobil neprodukuje nadmíru emisí, a to bez ohledu na to, zda jede rovinatou krajinou nebo po horských silnicích s přívěsem.

Česká republika bude tlačit na zrušení nových pravidel pro měření emisí výfukových plynů včetně požadavků na testovací cyklus. Už osobní vozy by měly problém nové limity splnit a pro těžké nákladní vozy to je ze současného technického hlediska zcela nereálné. Tento segment navíc zahrnuje celou řadu různých automobilů, jejichž specifika používání musí norma zohlednit.

Celkově musí být zajištěn soulad mezi závazky EU související s koncem prodeje spalovacích motorů po roce 2035 a normou Euro 7, která by přirozený vývoj automobilek výrazně narušila. Rovněž je třeba definovat pravomoci Evropské komise v oblasti přijímání sekundární legislativy. V souvislosti s tím se musí prodloužit i termín přijetí normy Euro 7.