Češi volili Auto roku pro seniory. Vyhrál už nevyráběný Hyundai, uspěla i Škoda

Po výsledcích Evropského auta roku se za loňské období ukazují i další menší ankety ze světa automobilů. V Česku například proběhla anketa Senior Car 2019, kterou pořádal portál i60.cz, a hledala nejlepší auto pro seniory. O výsledku hlasovala na webu široká veřejnost, sešlo se bezmála 12 tisíc hlasů.

Z řady 36 vozů přihlášených do ankety si titul Senior Car 2019 odneslo MPV Hyundai ix20, které získalo celkem 1181 hlasů. Nedaleko za Hyundaiem se na druhém místě ukázala Škoda Fabia (947 hlasů), kdežto i třetí místo obsadila škodovka, přesněji SUV Karoq s celkem 820 hlasy.

Vítězství v anketě o nejlepší auto pro seniory je pro Hyundai ix20 hezkou tečkou. Malý model už na trhu zastarával, v produkci byl od roku 2010, a během loňského roku už automobilka ukončila jeho výrobu.

„Mám již druhé ix20, to o něčem svědčí. Bohužel výroba byla letos ukončena. Bezvadné nastupování do vozidla pro jeho příjemnou výšku. Na to, jak je auto malé, uvnitř vůbec malé není. Spolehlivé, atmosférický motor – žádné turbo,“ okomentoval v anketě vítězný vůz jeden z hlasujících.

„Požadavky seniorů na ideální vůz jsou jiné než u mladých lidí či střední generace, ať už se jedná o vybavení, motorizaci, typ karoserie nebo přístup do zavazadlového prostoru. V důchodovém věku se navíc ocitají ročníky, kterým jsou blízké i nové technologie a jejichž životní úroveň často neklesá,“ uvedl k anketě jeden z pořadatelů ankety Petr Orálek.

V galerii si můžete prohlédnout kompletní žebříček vozů, níže pak tabulku s desítkou nejlepších. Počet bodů zveřejnil portál jen u první trojky.