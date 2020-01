Češi už přes 10 let fotí nejhůře parkující auta. Drzost řidičů zjevně nezná hranic

Loni se v Česku prodalo téměř čtvrt milionu nových vozů, ale parkovacích míst na sídlištích je málo a kdekdo se snaží šetřit místem, jak to jen jde. Přesto s železnou pravidelností potkáváme na parkovištích otřesně parkující auta, která úplně zbytečně zabírají dvě místa na šířku nebo i na délku. Také vás tohle štve? To nejste sami.

Ne vždy je stoprocentně chyba na straně řidiče pitomě parkujícího auta, které zrovna potkáte na sídlišti. Nikdy nevíte, jestli řidič pouze nezastavil vedle někoho, kdo na tom byl s parkováním ještě hůře a jednoduše neměl jinou možnost. Jiné je to v případě, že někdo zaparkuje jako naprostý idiot před vašimi zraky, přestože by stačil jeden manévr navíc a všechno by mohlo být naprosto v pohodě. Je jim dokonce lhostejné, že pak třeba danou oblastí neprojedou složky Integrovaného záchranného systému.

Vrcholem drzosti jsou auta naskládaná před vstupy do supermarketů. Jako by někomu uškodilo udělat pár kroků navíc z klidně i poloprázdné parkoviště. Tyto prasárny nejen českých řidičů nezmiňujeme náhodou. Nejsme totiž sami, koho přístup některých řidičů vytáčí k nepříčetnosti. Naštvaní lidé se už více než deset let seskupují v diskusním fóru nazvaném prostě „Vyfoťte největšího parkovacího *****“. K dnešnímu dni přidali více než 17 tisíc příspěvků a mraky fotek, z nichž některé najdete v galerii.

Toto diskusní fórum nepřipomínáme jen s ohledem na naši averzi vůči bezohledným řidičům, kteří svá auta nechávají na ulicích stát bez ladu a skladu. Téma je totiž součástí velkého SuperFóra, které sdílíme se Živě.cz, MobilManií, DIGIarenou, AVmanií a dalšími weby našeho vydavatelství. Spuštěno bylo v roce 2004 a před pár dny překročilo milník 10 milionů přidaných příspěvků. Fórum garaz.autorevue.cz přitom se 46 % z množství příspěvků SuperFóru jasně dominuje a každý den se tam něco děje.

Pochopitelně ale nenarazíte pouze na témata týkající se špatného parkování. Uživatelé si mezi sebou sdělují informace ohledně policejních kontrol v Česku i na Slovensku, diskutují o problémech nových vozů, vedou odborné diskuse, a protože se řada z nich pohybuje v různých oblastech automobilového průmyslu, občas zveřejní i informace, které měly zůstat ještě utajeny.

